De olho na Rota Bioceânica diplomata do Chile visita Fiems

Para debater as perspectivas econômicas com a implantação da Rota Bioceânica, além dos desafios do Mato Grosso do Sul para exportação o diplomata e representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no Chile, Samo Gonçalves, foi recebido nesta terça-feira (11/04), pelo chefe de gabinete da presidência do Sistema Fiems, Robson Del Casale. Também participaram da reunião o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, e a coordenadora do CIN (Centro Internacional de Negócios), Stephany Miyeko.

Robson Del Casale ressaltou o papel estratégico da Federação das Indústrias na discussão sobre o desenvolvimento do Estado, o que envolve a conclusão e ativação do corredor bioceânico e, por isso, a instituição está preparada para firmar parcerias com empresas chilenas. “A indústria é o segundo segmento do PIB do estado, representando quase 25%. Com a reforma da previdência aprovada e as obras de infraestrutura do corredor, a expectativa é de 12% de crescimento”, explicou.

Já o diplomata destacou a necessidade de fomentar uma cultura exportadora no Estado para melhor receber as mudanças trazidas pelo canal e também por indústrias como a chilena Arauco, do setor de celulose, prevista para se instalar no município de Inocência. “Precisamos que o Estado esteja atento à formação de mão de obra qualificada e a Fiems, a partir do Sesi e Senai, pode atuar nesse sentido”, disse. Há previsão para instalação de um Centro Integrado Sesi/Senai no município, visando justamente contribuir com a estruturação da cidade para melhor receber o empreendimento e formar trabalhadores.

