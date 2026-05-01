Crise global pressiona preços dos itens de higiene nas prateleiras da Capital

Impactada por conflitos no Oriente Médio, aumento de commodities e problemas na cadeia de suprimentos, empresa vê custos dispararem enquanto variações chegam ao consumidor nos supermercados

A pesquisa de preço do jornal O Estado desta semana mostra que os itens de higiene pessoal e limpeza continuam apresentando variações relevantes entre os supermercados de Campo Grande, impactando diretamente o custo da cesta básica ampliada.

Entre os produtos de higiene, o creme dental aparece com preços que variam aproximadamente de R$ 5,65 a R$ 7,15, indicando uma diferença moderada, mas que pode gerar economia ao longo do mês, conforme apontou pesquisa com seis dos maiores atacarejos da cidade. Já o sabonete apresenta uma oscilação ainda mais perceptível, com valores entre cerca de R$ 2,49 e R$ 4,99, praticamente dobrando de preço dependendo do estabelecimento escolhido.

A Unilever, uma das maiores empresas produtoras de itens de higiêne pessoa, fabricantes de marcas como Dove, Axe entre outras, tem enfrentado problemas causados pela guerra no Irã, causando impacto no valor dos seus produtos. As empresas de bens de consumo estão enfrentando um dos ambientes de custo mais desafiadores dos últimos anos, devido ao aumento dos preços das commodities e às interrupções na cadeia de suprimentos decorrentes da guerra envolvendo EUA, Israel e Irã.

A Unilever disse que espera uma inflação de custos total para o ano inteiro de cerca de 750 milhões de euros a 900 milhões de euros (US$ 876 milhões a US$ 1,05 bilhão), incluindo custos mais altos de logística e de fábrica.

No caso do papel higiênico (pacote com 12 rolos), a variação também chama atenção, ficando na faixa de aproximadamente R$ 27,90 a R$ 32,99. Apesar de ser um item essencial, a diferença entre os mercados mostra que a pesquisa de preços pode resultar em economia significativa em compras maiores.

Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó é um dos destaques, com preços que vão de cerca de R$ 18,49 a R$ 27,99, uma variação expressiva para um item amplamente utilizado no dia a dia. O sabão em barra também apresenta diferença considerável, variando aproximadamente entre R$ 12,55 e R$ 14,40.

Outros itens básicos, como detergente líquido e esponja de aço, embora mais baratos individualmente, também registram oscilações. O detergente varia em torno de R$ 2,55 a R$ 3,15, enquanto a esponja de aço pode ser encontrada entre aproximadamente R$ 2,15 e R$ 3,60. Mesmo pequenas diferenças, quando somadas, impactam o valor final da compra.

No prato

Nos itens de mercearia, o arroz de 5kg varia entre aproximadamente R$ 14,69 e R$ 16,95, enquanto o feijão de 1kg oscila de cerca de R$ 5,49 a R$ 8,99. Já produtos como óleo de soja registram preços entre R$ 6,19 e R$ 7,99, e o açúcar aparece na faixa de R$ 5,45 a R$ 5,79, com variação menor, porém ainda relevante.

O café continua entre os destaques, com valores que vão de aproximadamente R$ 25,50 a R$ 35,69, mantendo-se como um dos itens com maior diferença entre estabelecimentos. Outros produtos como farinha de trigo (cerca de R$ 3,29 a R$ 4,99) e macarrão (R$ 4,29 a R$ 4,79) apresentam oscilações mais moderadas. Já o extrato de tomate varia entre aproximadamente R$ 6,99 e R$ 7,99.

Nos laticínios e derivados, o leite integral tem preços entre cerca de R$ 4,99 e R$ 6,45, enquanto a margarina pode ser encontrada de aproximadamente R$ 9,99 a R$ 10,65. O achocolatado também chama atenção, variando de R$ 11,99 a R$ 13,69.

No hortifrúti, as diferenças são ainda mais expressivas. A cebola varia entre cerca de R$ 2,99 e R$ 5,49 o quilo, e a batata entre R$ 4,99 e R$ 7,99. O tomate apresenta grande oscilação, indo de aproximadamente R$ 6,99 a R$ 10,85. Já o alho é um dos itens mais caros, com preços entre R$ 15,90 e R$ 29,90 o quilo.

Entre as frutas, a banana varia de cerca de R$ 2,99 a R$ 3,29, enquanto a maçã apresenta diferença mais significativa, indo de aproximadamente R$ 6,49 a R$ 14,49. A laranja, por sua vez, oscila entre R$ 2,49 e R$ 3,99.

No setor de proteínas, o frango congelado apresenta preços entre cerca de R$ 8,99 e R$ 12,99 o quilo. Já o coxão mole varia de aproximadamente R$ 40,99 a R$ 49,90, enquanto a paleta suína pode ser encontrada entre R$ 14,90 e R$ 18,99.

Os dados reforçam que os produtos de higiene pessoal e limpeza, apesar de muitas vezes receberem menos atenção que os alimentos, têm peso importante no orçamento doméstico. A variação entre os estabelecimentos evidencia que o consumidor que pesquisa consegue reduzir gastos de forma significativa, especialmente em compras mensais.

Por Ian Netto

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