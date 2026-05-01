Governo de MS promete destravar promoções e ampliar vagas em cursos para policiais e bombeiros

Uma reunião entre o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, representantes das forças de segurança e lideranças de entidades de classe terminou com a promessa de destravar promoções represadas e ampliar vagas em cursos de formação e aperfeiçoamento para policiais militares e bombeiros. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (30) e foi considerado positivo pelos participantes, embora ainda dependa de definições práticas nos próximos dias.

Segundo o presidente da ACS (Associação e Centro Social de Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas), Edmar Soares da Silva, a reunião marca o início de um diálogo direto com o governo após a posse da nova diretoria da entidade, há cerca de 30 dias.

“Em sinal de respeito, o governador já nos convidou para discutir as demandas da instituição. Levamos pautas dos ativos, veteranos e pensionistas, como as promoções que estavam represadas há algum tempo, e houve consenso de que isso é uma necessidade”, afirmou.

Entre os principais pontos apresentados pela ACS estão a regularização das promoções, a ampliação de vagas em cursos internos – como o CFS (Curso de Formação de Sargentos) e o CFO (Curso de Formação de Oficiais) – e a reposição salarial. De acordo com Edmar, essa última demanda já havia sido autorizada anteriormente, mas acabou suspensa por limitações financeiras.

“O governador se mostrou disposto a rediscutir os níveis salariais após o processo eleitoral. Isso atenderia toda a tropa, inclusive veteranos e pensionistas, que também são uma preocupação nossa”, destacou.

A avaliação também é compartilhada por outras entidades. Para o presidente da ASPRMS (Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar), Cabo Ferreira, o encontro foi “produtivo” e representa um avanço para a categoria.

“Muitos policiais e bombeiros aguardam promoções há anos. Hoje houve autorização, inclusive com ampliação de vagas em cursos, o que deve destravar a carreira. Agora aguardamos a definição do quantitativo até a próxima sexta-feira”, disse.

Ele ressaltou ainda a importância dos cursos de formação e aperfeiçoamento como requisito para progressão funcional. “São etapas essenciais para acesso às graduações mais altas dentro da carreira de praça”, explicou.

Durante a reunião, também participaram representantes do comando das corporações e da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Coronel Davi destacou que o governo sinalizou positivamente para as demandas apresentadas, mas ponderou que algumas decisões ainda dependem de estudos técnicos.

“Houve aceitação das necessidades das instituições, principalmente sobre cursos e promoções. Agora aguardamos a próxima semana para saber o número de vagas que serão ampliadas”, afirmou.

Sobre a reposição salarial, estimada em cerca de 13%, o parlamentar explicou que a medida ainda esbarra em limites fiscais. “A questão do limite prudencial impede a aplicação imediata, mas houve o compromisso do governador de fazer essa reposição futuramente, o que já é um avanço importante”, pontuou.

Agenda positiva

Do lado do governo, a reunião foi tratada como parte de uma estratégia de valorização das forças de segurança. Em nota, o governador destacou que as medidas fazem parte de um conjunto de ações para fortalecer o setor.

“Isto é fruto do trabalho de todos nós. Precisamos fortalecer e equipar as forças de segurança, com renovação de frota, aquisição de equipamentos e, principalmente, valorização das pessoas”, afirmou Eduardo Riedel.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, reforçou que as decisões eram aguardadas pelas corporações. “A retomada das promoções e a ampliação dos cursos são fundamentais para manter a tropa motivada e preparada para atender a população”, disse.

Já o secretário de Administração, Roberto Gurgel, explicou que o Estado deve colocar em prática cinco promoções ainda neste ano, regularizando pendências de 2025 e iniciando o calendário de 2026.

Expectativa

Apesar do clima positivo, entidades e representantes da categoria destacam que o avanço depende da concretização das medidas anunciadas. A expectativa agora é pela divulgação, até a próxima sexta-feira, do número de vagas ampliadas nos cursos — etapa considerada decisiva para viabilizar as promoções.

“Agora eles têm uma liderança que vai cobrar esses compromissos. Esperamos que o governo dê retorno efetivo para atender nossos militares e seus familiares”, concluiu Edmar Soares.

Por Suelen Morales

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