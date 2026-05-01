Jovem tem moto roubada com arma apontada para a cabeça em frente de casa em Ponta Porã

Uma jovem de 26 anos foi vítima de um assalto à mão armada na tarde de quinta-feira (30), em frente à residência onde mora, na Vila Agnes Andreaza, em Ponta Porã. O crime foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu por volta das 15h12.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima saía de casa com sua motocicleta quando, ao fechar o portão, foi surpreendida por um homem que se aproximou rapidamente, apontando uma arma de fogo em direção à sua cabeça e exigindo o veículo.

O suspeito ainda pediu o celular da vítima, mas desistiu após perceber a presença de câmeras de monitoramento no local, levando apenas a motocicleta. Segundo relato, ele também portava uma faca na cintura.

As imagens mostram o momento em que a jovem para na calçada e retorna para fechar o portão. Instantes depois, o homem aparece correndo, toma o capacete e a chave, guarda a arma na cintura e foge com a moto.

O veículo roubado é uma motocicleta da marca Taiga, de cores preta e vermelha, com placa paraguaia. Um capacete nas mesmas cores também foi levado.

A vítima descreveu o autor como um homem alto, de pele morena, com tatuagem no braço, usando calça jeans, camiseta preta com desenho de cruz, boné claro e mochila. Ela também relatou que ele apresentava sotaque brasileiro.

As imagens do circuito de segurança foram entregues à polícia e devem auxiliar na identificação do criminoso. O caso foi registrado como roubo majorado na Polícia Civil e segue em investigação.

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