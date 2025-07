Orçamento do FGTS para Minha Casa, Minha Vida é ampliado em R$ 10 bi

Aporte, aprovado pelo Conselho Curador do FGTS, beneficiará empresas do setor construtivo

Em sua 200ª Reunião Ordinária, realizada nesta quinta-feira (24), o Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) aprovou a proposta enviada pelo Ministério das Cidades, de ampliação do orçamento para os financiamentos habitacionais no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em R$ 10 bilhões.

O aporte eleva o orçamento total do setor para R$ 136,8 bilhões. Somam-se a esse valor, outros R$ 15 bilhões disponibilizados pelo Fundo Social, totalizando R$ 151,8 bilhões dedicados ao financiamento da casa própria no presente exercício, no âmbito do MCMV. Com essa suplementação, o orçamento da Habitação em 2025 se torna o maior da história do FGTS, superando os R$ 132 bilhões aprovados em 2024.

Os recursos adicionais serão aplicados no programa Apoio à Produção de Habitações, voltado principalmente para atender à demanda crescente de recursos para a produção de empreendimentos por pessoas jurídicas da área da construção civil. A medida garante a continuidade do financiamento de empreendimentos habitacionais já em andamento e amplia a capacidade de contratação de novas unidades.

A aprovação do novo valor reforça o compromisso do FGTS e do programa Minha Casa, Minha Vida com o financiamento da habitação popular, o incentivo à produção habitacional e a dinamização da economia, por meio da geração de mais empregos no setor da construção civil.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.