Coxim não deve receber parcela do FPM

Coxim é o único município de Mato Grosso do Sul que teve os recursos do FPM – Fundo de Participação dos Municipios bloqueados e não deve receber, nesta sexta-feira (20) o repasse depositado pelo Governo Federal.

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, até esta quarta-feira (18), o município estava entre os 33 municípios que precisam regularizar suas situações junto ao fundo.

Municípios brasileiros vão receber, nesta sexta-feira (20), cerca de R$ 2 bilhões referentes ao segundo decêndio de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse recurso é repassado pela União às prefeituras, a cada dez dias, e corresponde a 22,5% do que é arrecadado com o Imposto de Renda (IR) e com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Para desbloquear o repasse, o município deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. É o que orienta o consultor financeiro, César Lima. “Geralmente são problemas previdenciários ou falta de pagamento de empréstimo verificado pela União. Então, a dica é tentar renegociar essas dívidas para que volte a ter o recebimento do FPM”, orienta o especialista.

A perda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios pode acarretar num prejuízo de quase R$ 10 milhões por ano, afetando diretamente escolas e hospitais.

