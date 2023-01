Valor do IPVA para veículos de MS é divulgado

Um novo edital divulgado hoje (20), traz a alíquota e o valor do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos) para veículos de Mato Grosso do Sul. A lista foi publicada na edição suplementar do DOE (Diário Oficial Eletrônico) e traz ainda o preço venal do automóvel, no exercício de 2023.

Conforme o edital, assinado pelo superintendente da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), Waldomiro Morelli Júnior, proprietários que discordarem do valor do imposto têm o prazo de 20 dias para contestar o valor, vale ressaltar que o prazo considera do 8º dia da entrega do carnê aos Correio.

Contribuintes podem pagar o IPVA à vista até o dia 31 de janeiro, com direito a 15% de desconto. Para quem optar por pagar parcelado, o valor pode ser dividido em até cinco vezes.

As parcelas seguintes devem ser pagas em 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril e 31 de maio. Para quem não recebeu o boleto em casa, é possível imprimir a segunda via por meio do canal de autoatendimento do IPVA pela internet, no site http://www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/.

Serviço:

O edital tem 17.027 páginas e está disponível no link: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/. Para saber o valor basta procurar pela placa do veículo.

