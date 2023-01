Representando o Brasil na temática da sustentabilidade e redução de carbono, o presidente da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul e embaixador do carbono pela multinacional Bayer, André Dobashi, participará da Reunião Anual de 2023 da Aliança Nacional de Consultores Independentes de Culturas (NAICC), de 23 a 27 de janeiro, em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos.

O evento alusivo aos 45 anos da sociedade profissional, tem o objetivo de unificar e apoiar consultores e pesquisadores independentes, a partir de um fórum para a troca de informações entre a comunidade agrícola, abordando temas de extrema relevância para a agricultura, meio ambiente e sustentabilidade em forma de debates, painéis, treinamentos, workshops e apresentações.

Dobashi afirma que representar o país em um evento técnico tão significativo para a agricultura mundial, confirma que o Brasil e principalmente o Mato Grosso do Sul, estão obtendo resultados expressivos na mitigação da emissão de gases de efeito estufa oriundos das atividades agrícolas.

“Será mais uma grande oportunidade para expormos o trabalho que já vem sendo desenvolvido com muita eficiência pelo produtor sul-mato-grossense, através da adoção de tecnologias disponibilizadas pelas associações, fundações de pesquisa, universidades e órgãos governamentais. Como entidade representante de classe, levaremos algumas ações que já estão estabelecidas nas propriedades rurais do nosso estado, como o sistema de plantio direto, rotação de culturas e modelos de integração, como o agropastoril, agrossilvipastoril, silvipastoril e silviagrícola”, finalizou Dobashi.

Na oportunidade, o presidente cumprirá agenda com o Conselho Nacional da Soja dos EUA e com a Associação de Produtores de Soja do Tennessee, a fim de discutir sobre o intercâmbio de tecnologias, soluções sustentáveis e educação para sustentabilidade no campo. Além de autoridades, representantes de grandes empresas do setor agrícola estarão presentes no encontro, trazendo novidades para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável.

Leia mais: Ministros discutem sustentabilidade com embaixadores da UE

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.