Corpal Soul realiza o sonho do campograndense em ter uma praia na capital

Combinando sofisticação e integração com a natureza, assim nasce sai do papel mais um projeto inovador da Incorporadora e Construtora Corpal. A Soul?Corpal Living?Resort promete revolucionar tudo que o campo-grandense já vivenciou até aqui, no setor imobiliário.

O primeiro passo foi dado na manhã deste sábado (23), onde a construtora inaugurou o Espaço Corpal. O café da manhã reuniu autoridades, parceiros imobiliários e convidados. O evento marca a expansão da empresa, que passa a contar com uma unidade na capital de Mato Grosso do Sul .

Somando no desenvolvimento de Campo Grande, o CEO da Corpal, Fernando Fuziy frisa que esse projeto chega como presente a Capital Morena que estará de aniversário na próxima semana. “A Corpal se sente acolhida pelo público de Campo Grande. Estamos trazendo um projeto inovador para a cidade, e é um marco importante para a empresa em 2025, onde lançamos nosso primeiro empreendimento na capital de MS”, ressaltou Fuziy.

O Espaço Corpal, integra o plano de expansão da incorporadora e consolida a presença permanente da empresa na capital. Localizado na avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, o ambiente foi concebido para o relacionamento institucional da Corpal, com foco na aproximação com a sociedade campo-grandense e na apresentação de seus projetos.

“A Corpal foi fundada em 2008, atuando somente no mercado de Dourados. E em 2015 lançamos projetos fora da cidade, e desde então estamos trabalhando com foco em expansão e hoje já estamos presentes em seis estados. E Campo Grande não poderia ficar de fora, é um passo importante que vai de encontro com o aniversário da cidade”, comemora o CEO da Corpal.

Corpal

A Corpal Incorporadora e Construtora integra o Grupo Corpal, fundado em 1977 em Dourados por Susumo Fuziy e Hiochico Takahashi. Inicialmente voltado ao setor agropecuário e, posteriormente, o grupo diversificou suas atividades até se consolidar, em 2008, hoje conduzida pelos irmãos Fernando e Alessandra Fuziy.

Atualmente, a Corpal está presente em 32 cidades, com mais de 68 empreendimentos lançados e mais de 8 milhões de metros quadrados urbanizados. Sua atuação tem gerado moradia, emprego e contribuído para o desenvolvimento econômico regional, consolidando a empresa como referência no mercado imobiliário de Mato Grosso do Sul.

Suzi Jarde