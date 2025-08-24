Veículos colidem e carro capota em rotatória próxima à UFMS

Via chegou a ser parcialmente interditada, mas agora o trânsito segue liberado no local

Na tarde deste domingo (24), uma colisão entre dois veículos fez um Gol capotar em uma rotatória localizada no cruzamento da Avenida Senador Filinto Muiller com a Avenida Manoel da Costa lima, em Campo Grande.

O acidente foi próximo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e ninguém ficou gravemente ferido. O outro veículo, um Fiat Palio trafegava pela Avenida Manoel da Costa Lima quando teria invadido a preferencial e atingiu o Volkswagem Gol de cor branca, na llateral que trafegava pela Avenida Senador Filinto Müller, na rotatória.

Com o impacto, o Gol capotou e deslizou vindo a parar metros a frente da Avenida Senador Filinto Müller. No Palio, havia um motorista e uma adolescente, que foi encaminhada a uma unidade de saúde. O gol era conduzido por um motorista.

No local, o Corpo de Bombeiros realizou o socorro e uma guarnição da PM (Polícia Militar), atendeu a ocorrência para controlar o trânsito. Uma via da avenida Senador Filinto Müller tinha ficado interditada.

Por volta das 16h50 o carro estava sendo retirado do local com um guincho e a pista estavasendo liberada. O trânsito segue normalmente.

Acidentes na rotatória

Este é mais um acidente que ocorre na rotatória próxima a universidade, recentemente, outros já ocorreram no local, e em dois deles, a grade que cerca a UFMS chegou a ser danificada pela colisão de veículos.

No dia 05 de agosto, um caminhão invadiu a grade de proteção da universidade após ser atingido por uma picape que também teria furado a preferencial na rotatória. O caminhão estava na Avenida Senador Filinto Müller e o outro veículo na Avenida Manoel da Costa Lima. Para atender a ocorrências, os policias militares foram até o local.

No dia 06 de agosto, um motociclista que estava na rotatória e tentava acessar a Manoel da Costa Lima foi atingido por outro veículo que também teria furado a preferencial. O motorista não prestou socorro e fugiu do local.

Em junho, uma outra colisão ocorreu no mesmo cruzamento, um veículo que trafegava na Manoel da Costa Lima atingiu outro que seguia pela Senador Filinto Müller. Com o impacto, o carro que seguia no sentido centro para o bairro atingiu a grade da instituição e em seguida ficou parado num canteiro da rotatória no meio da pista com vários danos, além de vários destroços espalhados.

