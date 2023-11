Copom reduz a taxa Selic pela 3ª vez seguida e prevê nova redução em dezembro

Pela terceira vez consecutiva, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu, na última quarta-feira (1º), reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual, de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano. A decisão obteve unanimidade e o colegiado já sinalizou que poderá cortar novamente a Selic neste mesmo patamar – 0,5 ponto percentual – no próximo encontro.

A próxima reunião está prevista para os dias 12 e 13 de dezembro. Atualmente, a taxa está no menor nível desde maio do ano passado, quando estava em 11,75% ao ano. De março de 2021 a agosto de 2022, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo de aperto monetário que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis.

Por um ano, de agosto do ano passado a agosto deste ano, a taxa foi mantida em 13,75% ao ano, por sete vezes seguidas.

Antes do início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível mais baixo da série histórica iniciada em 1986. Por causa da contração econômica gerada pela pandemia de covid-19, o Banco Central tinha derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A taxa ficou no menor patamar da história, de agosto de 2020 a março de 2021.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Em setembro, o indicador ficou em 0,26% e acumula 5,19% em 12 meses, após sucessivas quedas no fim do primeiro semestre.

Por Michelly Perez

