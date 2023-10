CNC divulga pesquisa de Confiança dos Empresários do Comércio

O ICEC (Índice de Confiança dos Empresários do Comércio) de Campo Grande rompe o ritmo de crescimento dos últimos três meses e apresenta queda. Segundo a pesquisa da CNC, o indicador está 114,8 pontos percentuais ante os 116,5 registrados em setembro. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira, 26.

“A política e economia nacionais têm forte impacto sobre a confiança do empresário e o que podemos observar é que o setor ficou mais cauteloso, influenciando os números”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Em setembro, o indicador “Condições Atuais de Economia” mostrava que 34,3% dos empresários responderam que elas pioraram muito, enquanto que – em outubro – este índice é de 36,8%.

No mês de setembro, os empresários estavam com boas expectativas para a economia brasileira (37,3% acreditavam que ela iria melhorar bastante), mas em outubro, esse índice caiu para 33,8%.

Leia mais: Pesquisa da CNC aponta empresários mais cautelosos

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.