Cemitérios registram movimento intenso de visitantes neste Dia de Finados

A quinta-feira (2), começou com movimento intenso nos cemitérios, em Campo Grande e em cidades do interior de Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas acordaram cedo e se dirigiram até os cemitérios para prestar homenagens no Dia de Finados.

Logo pela manhã, por volta das 6h30, a acadêmica de jornalismo Amanda Ferreira foi acompanhada de sua mãe, tia e avó, ao cemitério Memorial Park, localizado no bairro Pioneiros, em Campo Grande, visitar o túmulo de um tio.

Amanda conta que o tio foi uma das vítimas de covid-19 e faleceu, aos 48 anos, durante a pandemia, em 2021. Desde então, a família vai ao cemitério pelo menos uma vez por mês, para homenagear seu ente querido e realizar a manutenção do túmulo.

“Desde que meu tio faleceu, temos o hábito de todo Dia de Finados, visitarmos o túmulo dele. Meu avô é falecido há alguns anos, mas está enterrado em Corumbá e, infelizmente, não conseguimos ir até lá com frequência. Mas meu tio era uma pessoa muito próxima e, devido a isso, criamos esse hábito”, disse Amanda.

A estudante também relata que, infelizmente, sempre que vão ao cemitério, notam que as flores deixadas na sepultura de seu tio na visita anterior, foram retiradas e, até mesma, colocadas em outros túmulos. Por esse motivo, além da visita especial, no Dia de Finados, as visitas durante o ano são frequentes.

Com relação a organização e tempo de espera para acessar o cemitério, Amanda disse que havia organização, mas o movimento de veículos estava intenso, com tempo médio de espera de 3 minutos, tanto para entrar, quanto para sair do local.

Confira a programação do cemitério Memorial Park para este Dia de Finados:

Os demais cemitérios também registraram fluxo intenso de visitantes. De acordo com a estimativa feita pela prefeitura, em Campo Grande, a expectativa é de que 30 mil pessoas passem pelos cemitérios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: