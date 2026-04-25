Homem é encontrado morto em mata de Douradina e suspeita é de ataque de javali

Um homem de 35 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (25) em uma área de mata no município de Douradina, a cerca de 190 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita é de que a vítima tenha sido atacada por um javali.

A vítima foi identificada como Edso Granzotto. Conforme apuração inicial, o corpo apresentava uma única lesão, localizada na coxa direita, compatível com mordida de animal. No local, a Polícia Civil também encontrou diversas pegadas de javali, o que reforça a hipótese de ataque.

Segundo informações, momentos antes do ocorrido, o homem havia se comunicado com um colega por rádio, pedindo ajuda ao relatar a presença de muitos animais na região. Ao chegar ao ponto indicado, o companheiro encontrou Edso já caído e sem sinais vitais.

Natural de Três Palmeiras, a vítima estava em Mato Grosso do Sul a trabalho, conforme informações preliminares.

O javali é um animal silvestre conhecido pelo comportamento agressivo, especialmente quando se sente ameaçado. Presente em diversas regiões do Brasil, a espécie pode representar risco para humanos, sobretudo em áreas rurais e de mata.

O caso será investigado pelas autoridades, que devem apurar as circunstâncias da morte e confirmar oficialmente a causa.

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