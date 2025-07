Dupla é detida com mais de meia tonelada de maconha em rodovia de Dourados

Veículo com placas falsas transportava droga avaliada em mais de R$1 milhão; carro havia sido roubado em São Paulo

Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na noite de quarta-feira (9) durante uma abordagem na MS-270, próximo ao distrito de Itahum, em Dourados, no sul do Estado. Um homem de 26 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido após tentarem fugir de uma fiscalização policial na rodovia.

A droga estava escondida em um Ford Ecosport, que ignorou a ordem de parada e tentou escapar em alta velocidade. Após perseguição, o veículo foi interceptado e, durante vistoria, os policiais encontraram diversos fardos e tabletes de maconha. Ao todo, o carregamento somava 520 quilos do entorpecente.

Segundo informações repassadas pelas próprias pessoas detidas, a maconha foi embarcada em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e seria levada até Cuiabá (MT). Pelo transporte, os dois disseram que receberiam R$ 10 mil.

Ainda conforme a verificação feita no local, as placas do veículo estavam adulteradas. O carro era, na verdade, produto de roubo registrado em 2016 na cidade de São Paulo (SP). Todo o material apreendido, estimado em mais de R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

