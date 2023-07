Consumidor paga, em média, R$ 6,46 no tomate

Fruto variou 100,25% nos supermercados pesquisados

Para saborear uma salada feita com tomates, o consumidor deve gastar, em média, R$ 6,46 no quilo do fruto. A variação de preço desse alimento é de 100,25%. Os dados são da pesquisa de preço realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis supermercados.

O valor mínimo do quilo do tomate é de R$ 3,99, no Nunes, e máximo de R$ 7,99, no Comper. Ainda no setor de hortifrúti dos supermercados, o quilo da banana apontou, na pesquisa, uma variação de 70,36%, custando entre R$ 4,69 (Assaí) e R$ 7,99 (Comper). O preço médio é de R$ 6,13.

A dúzia de ovos foi encontrada nas prateleiras dos mercados custando de R$ 9,79 a R$ 13,99 (42,90%). O preço médio calculado é de de R$ 11,08.

O leite Italac obteve custo médio de R$ 5,39, sendo encontrado por R$ 4,69, no Atacadão e por R$ 5,79, no Comper (23,45%).

Já na sessão do açougue, o quilo do coxão mole a vácuo apresentou uma variação de 48,80%, podendo ser comprado no valor de R$ 30,90, no supermercado Pires e por R$ 45,98, no Comper. O preço médio da proteína é de R$ 37,08.

Mercearia

Compondo a cesta básica, o arroz de 5 kg, da marca Tio Lautério, é vendido a R$ 17,89 (Atacadão) e R$ 22,90 (Nunes), com diferença de 28%. O valor médio é de R$ 17,82. O feijão da marca Bem-Te-Vi, de 1 kg, tem valor médio de R$ 6,56, custando entre R$ 5,95 e R$ 8,39 (41,01%).

O óleo Concórdia de 900 ml foi encontrado por R$ 4,59, no Assaí e por R$ 5,79, no Nunes (26,14%). O preço médio fica em R$ 5,07. O café Três Corações, de 500 gramas, teve preço médio de R$ 17,00. No Fort, foi encontrado por R$ 15,89 e no Nunes, por R$ 17,99 (13,22%).

Higiene e limpeza

Na sessão de produtos de limpeza, o sabão em pó Omo, de 1,6 kg, obteve preço médio de R$ 23,80, sendo encontrado no valor de R$ 25,95 (Comper) e R$ 19,95 (Nunes), o preço teve variação de 30,08%.

A unidade do sabonete da marca Lux variou 48,19%, sendo vendido por R$ 2,49 (Assaí) e R$ 3,69 (Nunes). O preço médio ficou em R$ 3,09.

[Suzi Jarde– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.