DJs de Campo Grande retornam ao set do D-EDGE em São Paulo

No mês em que celebra 25 anos, o clube de música eletrônica que nasceu na Capital foi o primeiro a receber Jay-C e André Garde

Comemorando 25 anos de história em abril, O D-Edge- um dos maiores clubes da música eletrônica mundial – recebe uma apresentação especial dos DJs Jay-C e André Garde neste sábado, dia 26 de abril.O set é especial porque rememora a relação entre os artistas e o clube.

“Quando o D-Edge abriu suas portas em Campo Grande, no ano 2000, eu tive a oportunidade de me apresentar profissionalmente pela primeira vez. Naquele momento nem imaginávamos que o clube se tornaria uma grande referência para o mundo todo. Foi ali também que Jay-C estreou como residente. Então retornar pro palco deste grande clube em São Paulo, no mês em que celebra 25 anos de existência, é muito importante”, afirma Garde.

O D-Edge começou sua jornada como um pequeno clube na capital sul-mato-grossense e logo se consolidou como um ícone do cenário eletrônico nacional e internacional. Com uma arquitetura icônica, assinada por Muti Randolph, o clube abriu as portas para novos talentos, como foi o caso de Garde e Jay-C.

Em 2005, após uma temporada de cinco anos em Campo Grande, o clube mudou-se para São Paulo, onde se tornou referência mundial na música eletrônica, recebendo alguns dos maiores nomes da cena global. A casa foi fundamental na evolução da música eletrônica no Brasil, sendo uma das pioneiras ao apresentar novas sonoridades e promover grandes eventos.

Anos de história na música eletrônica

Jailson Costa, mais conhecido como Jay C, é um dos nomes mais importantes da cena eletrônica de Mato Grosso do Sul. Atuando há mais de duas décadas, ele foi um dos precursores do gênero no Estado. Sua trajetória começou nos anos 80, inspirado por bandas como Depeche Mode e New Order. Recém-chegado de Minas Gerais, teve como mentor o DJ Gilson Dario e deu os primeiros passos organizando festas em escolas e casas de amigos, ao lado do músico Piazza. Na década de 90, passou a se apresentar em clubes icônicos como Chatanooga, 360, Nix, Maria Chique, e finalmente o D-EDGE, que viria a se tornar um dos 25 maiores clubes do mundo, segundo a Billboard.

Jay C também é conhecido por sua visão sobre a música e a noite: acredita nos ciclos e na necessidade de se reinventar constantemente para permanecer relevante. Inspirado por grandes nomes como Laurent Garnier, Mau Mau, Anderson Noise, Carl Cox e Renato Ratier, ele ajudou a formar a cena local e teve papel importante no incentivo a Ratier no início da carreira. Para Jay C, a música eletrônica é feita de evolução, energia e conexões — marcas que ele carrega desde o início da sua trajetória até hoje.

“Estou ansioso para tocar no D-Edge, onde foi a minha primeira residência, e agora poder mostrar em primeira mão as nossas músicas autorais que estamos fazendo em parceria com meus amigos Groenendal e André Garde”, diz o artista.

André Garde conta com 24 anos de trabalho dedicados à música eletrônica. Nascido em Ribeirão Preto-SP e radicado em Campo Grande-MS desde 1983, Garde foi um dos primeiros a apresentar estilos como Drum and Bass e Trance em festas locais. Sua estreia no D-Edge em 2001 marcou um ponto alto na carreira, que mais tarde o levaria a Londres, onde ganhou destaque como “Rising Star” e conquistou residências em importantes clubes, além de liderar a label Zumbido, voltada à promoção de artistas brasileiros no exterior.

Ao retornar ao Brasil, Garde se consolidou como um dos nomes mais influentes da cena, promovendo eventos inovadores como Rodorama, Picnic in the Park, Pantanal Underground, entre outros. Também foi destaque em festivais como o de Inverno de Bonito e o MS ao Vivo, reafirmando sua importância como representante da música eletrônica sul-mato-grossense. Com sets que exploram vertentes do Techno como Dub, Minimal e Deep Tech, e influências de artistas como Richie Hawtin, Jeff Mills e Laurent Garnier, Garde segue moldando o presente e o futuro da cena eletrônica no país.

Neste sábado (26), os artistas voltam às pickups, juntos, do D-Edge,em São Paulo. O set, previsto para se iniciar às 4h30, promete ser uma fusão de história e inovação, trazendo o melhor da música eletrônica para a pista. “Essa noite vai ser especial, uma verdadeira celebração do que o D-Edge representa para todos nós. Estamos prontos para reviver momentos incríveis e criar novas memórias”, completa André.

Serviço:

Data: Sábado, 26 de abril

Sábado, 26 de abril Horário: 4h30 às 7h

4h30 às 7h Local: D-EDGE São Paulo – Pista 2

D-EDGE São Paulo – Pista 2 Ingressos: Disponíveis no site do clube e na bilheteira do local