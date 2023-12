Confiança do empresário recua na Capital

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou uma leve redução em Campo Grande no mês de maio, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), divulgada nesta semana. O índice alcançou neste mês 119,0 pontos, ante os 119,9 de abril. Em maio de 2022, o índice era 141,8. Dados da pesquisa apontam que, para 38,2% dos empresários ouvidos, a condição atual da empresa melhorou um pouco e, para 28,4%, as condições pioraram “um pouco”.

“O índice é muito importante para mensurar as perspectivas do empresário, pois tem a ver com o quanto ele está otimista em relação ao mercado, com o quanto que ele pensa em investir em produtos, fazer novas contratações, em melhorias. O cenário aponta que o comerciante sul-mato-grossense está cauteloso e sabemos que a influência do que ocorre no varejo nacional também impacta localmente”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Sobre a expectativa para a economia brasileira, 27% acreditam que melhoraram um pouco, mas 32,8% disseram que “pioraram um pouco” e 33%, “pioraram muito”. No entanto, a expectativa para o futuro é positiva: 72,6% acreditam que a economia vai melhorar e 78,5% pensam em contratar mão de obra nos próximos meses.

A economista reforça que a pesquisa do Dia dos Namorados, divulgada na semana passada, aponta que serão injetados R$ 371,21 milhões de reais na economia do Estado com presentes e comemorações, um montante 56% maior do que no ano passado. “É importante observar o que o consumidor busca, suas necessidades e demandas. O empresário precisa ser bastante estratégico no seu planejamento e, assim, buscar melhor assertividade nos negócios”, diz Regiane.

