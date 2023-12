Em protesto contra a aprovação do Marco Temporal, indígenas bloqueiam a BR-463

Em protesto contra a possível aprovação do Marco Temporal, que será votada pela Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), indigenas bloquearam na manhã de hoje, a BR-463, entre os municípios de Ponta Porã a Dourados. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão no local negociando com os manifestantes.

Segundo informações do site Porã News, os indígenas bloquearam a rodovia com troncos de árvores e pneus. Os manifestantes ameaçaram em colocar fogo nos pneus, mas até o momento o protesto é pacifico.

Equipes da PRF estão no local e não há previsão para a liberação do trecho.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram