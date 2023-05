Agnés Varda: Pioneira na estética da Nouvelle Vague, faria 95 anos hoje

“Em meus filmes eu sempre quis fazer as pessoas verem profundamente. Eu não quero mostrar coisas, mas para dar às pessoas o desejo de ver.”

Agnés Varda, nascida em 30 de maio de 1928 e falecida no ano de 2019, foi uma cineasta francesa que se destacou como a única mulher entre os diretores da Nouvelle Vague, um movimento que revolucionou o cinema no final da década de 1950.

Embora seja amplamente conhecida por seu trabalho nos anos 1960, muitos historiadores e estudiosos de cinema datam o início da estica da Nouvelle Vague em torno de 1959. No entanto, informações recentes sugerem que Agnes foi uma verdadeira pioneira da estética da nouvelle vague, contribuindo para a sua criação cinco anos antes do que acreditava anteriormente. Essa descoberta desafia o estereotipo de que mulheres foram relegadas ao papel de coadjuvantes na vanguarda do cinema francês.

Foi em 1954 que agnes lançou seu primeiro longa-metragem, intitulado “La Ointe Courte”. Filme, que foi considerado inovador, foi um marco importante na história do cinema, apresentando técnicas narrativas não lineares, uma estética visual ousada e um olhar intimista sobre a vida cotidiana.

Enquanto os historiadores atribuíam a criação da Nouvelle Vague a cineastas masculinos como Jean-Luc Godard e François Truffaut, agora é evidente que Agnès Varda estava à frente de seu tempo.

Além de sua contribuição estética, Agnès Varda também era conhecida por suas temáticas sociais e políticas em seus filmes. Ela abordava questões como feminismo, desigualdade social e marginalização de maneira sensível e empática. Sua obra era uma mistura de documentário e ficção, combinando elementos da realidade com a imaginação criativa.

A vida de Agnès Varda também era um testemunho de sua coragem e determinação. Ela enfrentou desafios e obstáculos em uma indústria dominada por homens, mas nunca desistiu de expressar sua voz e contar suas histórias. Durante sua carreira, Varda dirigiu uma variedade de filmes aclamados, incluindo “Cléo de 5 à 7” (1962), “Sans toit ni loi” (1985) e “Les Plages d’Agnès” (2008). Ela também foi homenageada com inúmeros prêmios e reconhecimentos, incluindo uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes em 2015.

Varda não apenas quebrou barreiras, mas também deixou um legado que continua a inspirar cineastas e espectadores em todo o mundo. Seu trabalho ressoa com uma sensibilidade e autenticidade únicas, abrindo caminho para que mais mulheres na vanguarda sejam reconhecidas e valorizadas.