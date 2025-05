Compra de supermercado pelo celular cresce entre os mais conectados

Aplicativos ganham força com os mais jovens, que buscam praticidade

Ir ao supermercado, escolher cada item da lista e enfrentar a fila do caixa pode parecer uma rotina inalterável, mas para uma parcela crescente da população essa experiência vem sendo substituída por alguns toques na tela do celular. Em Mato Grosso do Sul, no entanto, esse comportamento avança de forma tímida.

Conforme apurado pela reportagem, ainda não há dados consolidados sobre o uso de compras online de supermercado no Estado. Para o presidente da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), Denyson Prado, o segmento ainda está em fase inicial de desenvolvimento, sobretudo devido a entraves logísticos e operacionais. “O serviço de delivery tem avançado em todo o país, mas ainda em um ritmo inferior ao observado em mercados internacionais”, avalia.

Apesar disso, há sinais claros de mudança de comportamento no consumo. Prado observa que o delivery tem maior adesão entre consumidores com menos de 50 anos, especialmente os mais jovens e conectados. “É um público que quer praticidade. Muitas vezes compram e só passam para retirar, ou recebem em casa. Enxergamos que esse canal ainda tem muito para crescer”, afirma.

Mais praticidade e maior ticket médio

Redes consolidadas em Mato Grosso do Sul já identificam o avanço da modalidade e vêm investindo no aprimoramento dos processos. É o caso do Grupo Pereira, que opera o serviço Comper Delivery há mais de uma década.

“Temos visto a demanda crescer ano a ano, e com isso temos aprimorado nossos processos para entregar com mais agilidade”, relata Flavio Inácio, gerente de e-commerce do grupo. Segundo ele, o ticket médio de compras realizadas por delivery é superior ao das lojas físicas. “O cliente aproveita para incluir mais itens, especialmente carnes, frutas, legumes, bebidas e mercearia”, diz.

A rede também observa perfis variados de consumo dentro do delivery. “Temos clientes que compram semanalmente, outros que fazem compras mensais e até quem realiza mais de 10 compras por mês. Também há os consumidores pontuais, que normalmente compram nas lojas, mas por algum motivo momentâneo optam pelo online”, detalha.

O Comper Delivery atua com site e aplicativo próprios, além de estar presente no iFood. As entregas são feitas por empresas terceirizadas e cobrem toda Campo Grande e também Dourados. “Dependendo do horário da compra, entregamos no mesmo dia. Também oferecemos a opção de retirada na loja, uma hora após o pagamento ser aprovado”, completa Inácio.

Do hábito pandêmico ao uso eventual

O uso do delivery de supermercado se consolidou no país durante a pandemia, quando passou de 30,4% dos consumidores em 2019 para 54,8% entre 2020 e 2021, segundo levantamento da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) em parceria com o SPC Brasil.

A autônoma Amanda Rampi, 30, é uma das consumidoras que adotaram o delivery de supermercado na pandemia — e segue utilizando o serviço até hoje, ainda que de forma pontual. “Comecei em 2020 para evitar sair de casa e também aproveitando promoções nos aplicativos. A praticidade de receber tudo em casa foi o principal atrativo”, conta.

Amanda relata que as compras via delivery são, em geral, para reposição de itens que acabaram. “Já fizemos algumas compras maiores, mas geralmente é para suprir uma necessidade pontual.” Ela destaca que já comprou “de tudo um pouco”, mas evita produtos com embalagens frágeis ou líquidos que possam vazar. “Já recebi refrigerante vazando e sem gás”, lembra.

Apesar de alguns episódios negativos — como pedidos cancelados por um mesmo supermercado —, a consumidora avalia positivamente a experiência. “Na maioria das vezes chega antes do prazo. E dá para aproveitar promoções que nem sempre encontramos na loja física.”

Por Djeneffer Cordoba

