Preso em Dourados, advogado acusado de usar nomes de mortos em golpes é levado ao Rio Grande do Sul

O advogado Daniel Fernando Nardon, de 49 anos, preso nessa quinta-feira (15) em Dourados, foi transferido para o Rio Grande do Sul, onde responde por acusações de fraudes em massa. Ele é um dos principais alvos da Operação Malus Doctor, que apura um esquema de “advocacia predatória” com uso de documentos falsificados, incluindo os de pessoas já falecidas ou em estado vegetativo.

Nardon foi detido na rodovia BR-163, na entrada de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, enquanto viajava com um amigo. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que ele planejava fugir para o Paraguai. O acompanhante foi liberado após prestar depoimento, e sua identidade não foi divulgada.

Após a prisão, policiais civis do Rio Grande do Sul vieram a Mato Grosso do Sul para buscar o advogado, que foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o Aeroporto Francisco de Matos Pereira e, de lá, levado de volta ao estado sulista.

Com prisão preventiva decretada desde 9 de maio, Daniel Nardon é investigado por ingressar com ações judiciais de revisão de contratos bancários utilizando procurações falsas e em nome de pessoas sem condições legais de autorizar o processo. Em um dos casos, uma assinatura usada em ação foi registrada dois meses após a morte da suposta cliente.

As investigações revelam que Nardon e seus associados ajuizavam centenas de processos de forma simultânea. Em apenas um dia, chegaram a protocolar 581 ações. No total, a Polícia Civil já identificou 145 mil processos suspeitos no Rio Grande do Sul e outros 30 mil em São Paulo. A maioria das vítimas seria formada por policiais militares e professores aposentados.

Além das fraudes processuais, o advogado também é acusado de criar uma empresa de consultoria e um banco digital fictício, o chamado “Nardon Bank”, que não possui autorização do Banco Central para operar como instituição financeira.

Diante da gravidade das acusações, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) determinou a suspensão cautelar do registro profissional de Nardon. Em nota divulgada pelo escritório Daniel Nardon & Advogados Associados, a defesa afirmou que “refuta integralmente” as acusações e reiterou seu compromisso com a ética e a legalidade.

A investigação continua em andamento e novas fases da operação não estão descartadas.

