Sidrolândia suspende aulas em creches por 10 dias devido ao aumento de casos de gripe

A Prefeitura de Sidrolândia, município localizado a cerca de 70 km de Campo Grande, anunciou a suspensão das aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) por um período de 10 dias, a partir desta sexta-feira (16). A medida foi tomada como ação preventiva diante do aumento expressivo dos casos de gripe, especialmente bronquiolite, que tem afetado crianças pequenas em todo o estado.

Em comunicado oficial, a prefeitura informou que acompanha a situação desde o início do ano, mas que nas últimas semanas houve uma elevação significativa nos diagnósticos de infecções respiratórias, o que levou ao agravamento de casos e até à morte de crianças menores de 3 anos em Mato Grosso do Sul.

“Por conta disso, estamos tomando atitudes preventivas e, a partir de amanhã, sexta-feira (16), as aulas dos CMEIs estarão suspensas por 10 dias. Neste período, iremos higienizar as escolas, ampliar a vacinação e o atendimento nas unidades básicas de saúde e monitorar o avanço dos casos. Saúde é prioridade em nosso município, por isso estamos tomando essa atitude e contamos com a colaboração e a compreensão de todos”, destacou a administração municipal.

Durante o recesso, a prefeitura pretende reforçar as ações sanitárias, com higienização das unidades escolares, intensificação da vacinação contra a gripe e ampliação do atendimento nas unidades de saúde da cidade.

Cenário epidemiológico

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, publicado na segunda-feira (12), Mato Grosso do Sul já registrou 2.708 casos confirmados da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2024. Dentre esses, 24 são de Sidrolândia, que contabiliza 3 mortes, resultando em uma taxa de letalidade de 12,5% — superior à da capital, Campo Grande, que está em 7,5%.

Diante do avanço dos casos, o Governo do Estado autorizou, desde a última terça-feira (13), a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade, de forma gratuita, em todas as unidades de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que os pais levem as crianças para se vacinar e que a população mantenha os cuidados de higiene e evite aglomerações, principalmente em ambientes fechados.

