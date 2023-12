Compra básica no supermercado não sai por menos de R$ 100

Arroz, feijão, óleo, ovo e leite fazem parte da lista

Comprando apenas 13 itens da cesta básica, o consumidor precisa desembolsar, pelo menos, R$ 111,16, de acordo com a pesquisa feita toda semana pelo jornal O Estado, em seis supermercados de Campo Grande. Os produtos somados foram os valores mais em conta.

Um dos itens somados é o arroz de 5 kg, que em média custa R$ 22,40. O valor mais em conta foi encontrado no supermercado Nunes por R$ 20,90, e o mais caro no Comper, por R$ 23,55 (12,68%).

Já o feijão de 1 kg variou 30,06% nos estabelecimentos, custando R$ 4,99 nas redes de supermercados do Assaí, Comper e Pires, e por R$ 6,49 no Nunes. A média do preço ficou em R$ 5,49.

Com uma variação de 28,95%, o óleo de 900 ml (Concórdia) é vendido a R$ 4,49 no Comper e por R$ 5,79 no Nunes. O preço médio ficou em R$ 5,15.

Outro item que faz parte do nosso dia a dia é o café. De acordo com a pesquisa, apresentou uma média de R$ 15,02 para o pacote de 500 gramas. O valor mais em conta foi encontrado no Fort por R$ 13,89, e o preço mais caro de R$ 16,98. Variou 22,25%.

O sal de 1 kg custa entre R$ 1,79 no Assaí e R$ 5,75 no Pires. A variação apontada é 222,23% e a média de R$ 3,52.

A cartela de ovos médios com 12 unidades custa R$ 8,50 no Atacadão e R$ 9,98 no Comper. A variação é de 17,41% e o preço médio R$ 9,45.

O litro de leite da marca Italac apresentou uma variação de 28,95%, custando R$ 4,49 no Atacadão e R$ 5,79 no Comper. A média para o produto é de R$ 5,22.

Na sessão de hortifrúti, o quilo da banana teve uma média de R$ 8,20 entre os supermercados pesquisados. Custando R$ 6,89 no Assaí e por R$ 8,99 no Comper (30,48%).

Já o quilo do tomate variou 63,18%, sendo vendido por R$ 4,59 no Pires e por R$ 7,49 no Atacadão. A média foi de R$ 6,32. O frango congelado teve uma variação de 53,73%, custando R$ 8,45 no Atacadão e R$ 12,99 no Nunes. A média foi de R$ 9,98.

Setor de limpeza

Itens de limpeza e higiene pessoal como o sabonete teve a média de R$ 2,80. Sendo vendido a R$ 2,39 no Assaí e R$ 3,69 no Nunes, variou 54,39%.

Já o creme dental custa entre R$ 4,89 no Fort e R$ 5,89 no Nunes. A média calculada é de R$ 5,17 e a variação foi de 20,45%.

Por fim, o papel higiênico Neve com 12 rolos, está sendo vendido por R$ 24,90 no Assaí e por R$ 36,99 no Nunes, variou 37,56%. A média apontada é de 29,98.

Por Suzi Jarde – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

