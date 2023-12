Humorista Rafael Portugal faz duas apresentações hoje, no teatro Dom Bosco

O humorista Rafael Portugal vai proporcionar momentos de entretenimento ao público campo-grandense com seu espetáculo de stand-up “Eu Comigo Mesmo”. Inspirado em momentos tragicômicos de sua vida, Portugal traz para o palco histórias do cotidiano que, aliadas à sua potente criatividade e sagacidade, entretêm e divertem o público. O show acontece hoje (9), às 19h e 21h, no teatro Dom Bosco, e promete uma noite repleta de humor e diversão. A classificação é livre.

Rafael Portugal, de 38 anos, é uma figura conhecida no cenário do humor brasileiro. Ele ganhou destaque ao integrar o canal “Porta dos Fundos”, no “YouTube”, em 2015 e continua a somar sucessos em sua carreira. Atualmente, é um membro fixo do programa humorístico “A Culpa é do Cabral”, no Comedy Central. Nesse novo espetáculo, Rafael enfatiza que as histórias que compartilha são genuínas e repletas de perrengues do dia a dia, o que faz com que muitas pessoas se identifiquem. O segredo para transformar situações cotidianas em fonte de risos está na maneira como ele as conta, como afirma em entrevista ao jornal O Estado.

“Eu acho que é a maneira que você conta. O ser humano adora rir das suas desgraças passadas e resolvidas. Passou e, se passou, está ótimo. Quando estamos naquele momento em que já podemos rir da situação, é um alívio. E tenho total liberdade para ir mudando, colocando mais coisas e deixando cada vez mais a história rica em detalhes reais e, às vezes, nem tão reais assim, mas que, no fundo, poderiam ser”, explica Rafael.

Além de suas experiências pessoais, Portugal resgata fragmentos de sua adolescência na praia e os perrengues que vivenciava dentro dos trens do Rio de Janeiro. Suas histórias autênticas e repletas de situações que muitos podem se identificar resultam em momentos hilariantes que prometem arrancar gargalhadas do público. Apaixonado pelo stand-up, Rafael Portugal também destaca a importância da amizade no desenvolvimento de seu espetáculo.

“Eu adoro fazer stand-up. Achei que não conseguiria, mas com a ajuda da minha esposa (Vaneli Portugal), fui colocando em ordem algumas histórias da minha vida e, depois, meu produtor teatral (Sérgio Sayd) foi opinando e dando bons toques. Alguns amigos que são do stand-up, como o Afonso Padilha e o Nando Vianna, me ajudaram também, colocando em ordem algumas histórias. Eu tenho a sorte de ter como amigos os melhores do stand-up da minha geração”, diz Portugal.

Referência para outros comediantes

O comediante corumbaense Wagner Jean, que reside em Campo Grande, compartilhou suas expectativas para o show do humorista, na cidade. O evento promete trazer risos e entretenimento ao público, e Wagner Jean, como também apreciador do stand-up comedy, está ansioso por essa experiência. “Como comediante, sempre buscamos aprender algo em cada show que acompanhamos. Como público, meu objetivo é sempre me divertir”, destacou Wagner Jean, demonstrando a dualidade de papéis que os amantes da comédia, muitas vezes, desempenham. “O raciocínio rápido dele, de trazer vivências pessoais em storytelling que prendem a sua atenção é incrível”, enfatizou.

Wagner Jean também relembrou uma experiência anterior em um show do artista, quando teve a oportunidade de conhecer o comediante pessoalmente. “Na outra vez que o Rafael Portugal veio, tinha um amigo que morava aqui, que fazia stand-up também, Vinícius Franco, que era do Rio e sempre falava que era amigo do Portugal, e que começaram a carreira juntos. Nós, achando que era ‘caô’ de carioca, fizemos eles se encontrarem antes do show. Quando o Rafael viu o Vini, ele disse: ‘Caraca, Vini! Quanto tempo, o que você está fazendo por aqui…’. E, durante o show, quando o Portugal falava do início da carreira no palco, destacava: ‘E tem gente que tá aqui na plateia que viveu isso comigo, né não Vini’. Boa demais a experiência!”, revela Wagner, com entusiasmo

Sobre a presença de atrações c o m o e s t a em Campo G r a n d e , Wagner Jean destacou a importância de eventos assim, na cidade. “Sempre é bom ter esses eventos em Campo Grande, principalmente para a integração de culturas”, concluiu

Responsável pela produção do evento, Leonardo Alencar ressalta que esse é um tipo de espetáculo de renome e que dificilmente chegava à Capital, contudo, apesar dos esforços, é uma oportunidade de entretenimento que a Realiza Show traz com orgulho para a cidade. “Estamos frequentemente trazendo os melhores humoristas para Campo Grande, apesar de isso sempre ser um desafio”.

O produtor expressou otimismo e admiração ao trabalho do artista. “O Rafael é uma das pessoas mais talentosas que já vi, faz um show completamente leve, para toda a família”.

Os ingressos ainda podem ser comprados pelo site, e os valores variam conforme o setor, para saber mais, acesse: https:// realizashows.com.br.

Por Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

