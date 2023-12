Comidas típicas e shows regionais movimentam CLC neste sábado

Provas de laço, música ao vivo e comidas típicas marcam a viola do ‘Buteco do CLC’ neste sábado (9), a partir das 18h, no Parque do Laço Comprido, em Campo Grande. A entrada para acompanhar o evento é gratuita.

A noite de hoje promete muita diversão por conta das provas do Circuito do Laço Comprido. Além disso, o baile é por conta de Marlon Maciel, João Carlos e Savala, Adão e Miro.

Ainda na noite de hoje, o CLC terá Espaço Delícias do MS com comidas típicas, artesanatos e muita música regional. O diretor do CLC Abeldes Junior convida os campo-grandenses para prestigiar o evento.

“A Etapa Nacional do CLC está bonita, temos muitas atrações por aqui, quem não conhece o Laço Comprido pode vir conhecer e quem já conhece venha nos prestigiar e aproveitem o Espaço Delícia do MS”, afirma.

O CLC está localizado na MS 010, KM 6, saída para Rochedinho após a UCDB.

