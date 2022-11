Companhia de carne bovina abre vagas de emprego em Bataguassu

Considerada como uma da maiores empresas de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres, a Marfrig está ofertando 25 vagas de emprego voltadas para a unidade de Bataguassu, em Mato Grosso do Sul. São disponibilizadas vagas para as funções de auxiliar operacional, magarefe e faqueiro. Também estão disponíveis vagas de auxiliar operacional destinadas para as pessoas com deficiência.

Os benefícios oferecidos para os candidatos que forem selecionados são: refeitório no local, vale-alimentação, convênio com farmácias, transporte fretado, planos odontológico e médico, e seguro de vida.

Quem se interessar pela oportunidade, deve comparecer na Rodovia BR 267, Km 35, Zona Rural, em Bataguassu/MS para participar do processo seletivo, que irá ocorrer entre segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O candidato precisa levar consigo currículo, documentos pessoais e uma caneta.

Sobre a Marfrig

Atualmente com uma capacidade diária de abate de cerca de 29.100 bovinos, bem como a produção de 222.000 toneladas de hambúrgueres por ano, a Marfrig emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos nas suas 31 unidades produtivas, onde processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. A empresa também mantém projetos de preservação voltados para o meio ambiente e recursos naturais.

