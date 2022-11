Terça Otaku: hoje a receita escolhida foi o palitinho pocky

Quem nunca estava assistindo uma novela japonesa ou anime e viu um casal dividindo entre si um palito com cobertura de chocolate? Geralmente um dos dois personagens colocava o doce na boca, para o outro pegar um pedaço com a própria boca, uma parada mais romântica e um pouco vergonhosa.

Pois pensando nisso, nós do O Estado Online vamos trazer a receita de pocky caseiro para você. Um doce japonês que nada mais é do que um palito com cobertura, geralmente de chocolate ou de morango.

Então vamos para a melhor parte: o que você precisa ter para fazer o seu docinho e se imaginar com o seu amor enquanto dividem um saboroso e caseiro pocky.

Ingredientes

Massa

– 100g de farinha de trigo;

– 1 colher de sopa de açúcar granulado;

– 1 pitada de sal;

– 2 colheres de sopa de manteiga;

– 2 colheres de sopa de leite (30ml).

Cobertura

– 1 barra de chocolate ao leite, meio amargo ou amargo (vai do que você escolher);

– confeitos para decorar (granulados, amêndoas, também o que você quiser).

Modo de preparo

Massa

– Em um recipiente, misture os ingredientes secos (farinha, açúcar e sal);

– Adicione a manteiga e mexa com os dedos;

– Acrescente o leite na mistura e mexa novamente (dessa vez com alguma colher ou espátula);

– Coloque a massa em um papel filme plástico, feche e amasse;

– Depois coloque na geladeira por uns 30 minutos;

– Enquanto isso, pré-aqueça o forno a 180°C;

– Desenrole a massa do plástico e coloque outra folha do papel por cima;

– Em seguida, deixe a massa plana com a ajuda de um rolo, com uma espessura de mais ou menos 3mm;

– Corte em tiras de 3mm;

– Leve ao forno à 180°C por 13-15 minutos ou até dourar (fique esperto).

Cobertura e decoração

– Derreta o chocolate em banho maria;

– Passe os palitos na cobertura e nos confeitos que você escolheu e prontinho.

Dicas: coloque o chocolate derretido em um copo pra mergulhar os palitos, assim o trabalho fica mais fácil; se você quiser fazer uma cobertura de morangos, pode derreter uma barra de chocolate branco e adicionar gelatina de morango em pó ou pedaços da fruta batidos no liquidificador.

Receita retirada do blog YohStore.

