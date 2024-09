Commodities garantem superávit de US$ 5 bilhões na balança comercial do Estado

As commodities, “matérias-primas básicas”, continuam mantendo o equilíbrio da balança comercial de Mato Grosso do Sul. No ano, o saldo ficou em US$ 5 bilhões, resultado de US$ 6,9 bilhões em exportações e US$ 1,8 bilhão de importações. Os dados constam da Carta de Conjuntura do Setor Externo, elaborada pela Coordenação de Economia e Estatísticas da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O levantamento mostra que Mato Grosso do Sul apresenta recuperação nas vendas externas nos últimos meses. O superávit comercial manteve-se constante, indicando um balanço positivo.

De acordo com o levantamento, Mato Grosso do Sul tem exibido um sólido desempenho nas exportações, impulsionado por commodities e produtos agrícolas. “O constante superávit comercial destaca a capacidade econômica do Estado. As exportações aumentaram de US$ 383,4 milhões em 1997 para US$ 10,6 bilhões em 2023, com um aumento significativo a partir de 2005 na série histórica”, analisa o secretário de Estado Jaime Verruck.

Com relação aos principais produtos exportados, a ‘Soja’ aparece como o primeiro item na pauta de exportações, com 36,97% do total exportado em termos de valor, que ficou em US$ 2,5 bilhões no ano.