Vídeo mostra briga e tiro em boate na Avenida Afonso Pena

Confusão generalizada terminou com tiro, na madrugada deste domingo (8), em frente a uma boate localizada na Avenida Afonso Pena, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

De acordo com informações, a confusão começou quando uma adolescente, de 16 anos, foi retirada do pelos seguranças. O irmão da menor, inconformado, começou uma briga com os funcionários, envolvendo outros familiares.

Em certo momento, um homem, de 26 anos, saca o revólver que estava escondida na bota e atira contra o estabelecimento. Diversas pessoas estavam em frente ao local e correm para não ser atingidas.

Equipes do Batalhão de Choque foram acionadas e, ao chegaram na boate, o autor já havia fugido. Entretanto, a arma foi encontrada abandonada num canteiro com flores, no mesmo rumo para onde o suspeito fugiu.

Com os dados do homem, os militares foram até o bairro Carandá Bosque, onde ele mora, e encontraram o carro utilizado pelo autor estacionado em frente a uma casa. Na casa, a menor e mais duas mulheres que estavam no local contaram aos policiais que comemoravam um aniversário, quando a briga começou.

O pai do homem que efetuou os disparos não autorizou a entrada dos policiais na residência e um advogado foi chamado. A adolescente foi encaminhada para a delegacia como testemunha. O suspeito não foi localizado.

Confira o vídeo abaixo:

