Meteorologia emite alerta de grande perigo para baixa umidade do ar em 18 cidades de MS neste domingo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, neste domingo (8), alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade do ar, que deve atingir 18 cidades de Mato Grosso do Sul.

A partir das 14h, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo do 12%, o que é perigoso à vida humana, podendo causar mortes. Além disso, há grande risco para incêndios florestais, doenças pulmonares e ressecamento da pele, boca e olhos.

É recomendado que a população beba bastante líquido, evite fazer atividades físicas, se expor diretamente ao sol e beber bebidas diuréticas, como álcool e café. Além disso. utilizar hidratante para pele e umidificar os ambientes.

As cidades presentes no alerta são Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

