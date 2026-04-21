Jovem é executado a tiros após ser chamado no portão de casa em Aparecida do Taboado

Um jovem de 18 anos, identificada como Gabriel Antônio Gois de Haro, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (20), em frente à própria casa, no bairro Jardim Redentora, em Aparecida do Taboado, a cerca de 456 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, estava dentro de casa jogando videogame com o irmão quando foi chamado no portão por dois homens em uma motocicleta preta. Ao sair para atender, foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo.

Após ouvir o barulhos dos disparos, e encontrou o filho caído. Ele chegou a socorrer Gabriel até uma unidade de saúde da cidade, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. Segundo o atendimento médico, foi encontrado perfurações no abdômen, no peito e no tornozelo. Até o momento, os autores não foram identificados e nem encontrados.

A Polícia Militar esteve no local junto com a perícia, que recolheu cápsulas, projéteis e vestígios de sangue.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, com indícios de emboscada, já que a vítima foi atraída até o portão da residência. A polícia também apura o uso de arma de fogo de uso restrito no crime.

Conforme registros, o jovem havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 25 de março deste ano, após investigação conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), que apurava denúncias de comercialização de entorpecentes no imóvel onde ele morava.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o caso.