Comércio aposta no Dia Livre de Impostos para impulsionar vendas em MS

Campanha reúne empresas de diversos segmentos em Mato Grosso do Sul para vender produtos sem impostos e conscientizar sobre a carga tributária no país

Mato Grosso do Sul se une ao país na realização do Dia Livre de Impostos 2026. Empresas de segmentos variados confirmaram participação na campanha, em que produtos são vendidos com imposto zerado.

Segundo a proposta, cada empresa participante escolhe um produto do portfólio e zera os impostos no dia 28, arcando com os custos por conta própria.

“O Dia Livre de Impostos é um movimento nacional de conscientização sobre a alta carga tributária e acontece no dia 28 de maio exatamente porque, até essa data, o brasileiro trabalha somente para pagar impostos”, disse a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago.

A ideia é que o consumidor tenha a percepção do valor do produto sem o imposto embutido.

“Quando um produto pode ser vendido sem imposto nesse dia e o consumidor percebe a diferença no preço, o quanto o dinheiro dele, o quanto o salário dele, o quanto a renda dele poderiam comprar mais, fica muito evidenciado o quanto o Estado impacta diretamente o orçamento das pessoas”, afirmou Inês.

E o impacto vai além da consciência individual. Segundo a presidente, a alta carga tributária “reduz o poder de compra das famílias brasileiras, emperra o desenvolvimento das nossas empresas e afasta investidores do nosso país”.

Entre as empresas que já aderiram ao DLI 2026 em Mato Grosso do Sul estão as 77 unidades das Lojas Gazin no estado, Pernambucanas, O Boticário, Soldamaq, Alvorada Materiais de Construção, Calvin Klein, Arezzo, Schutz, MMartan, Avantin, Adcos, Anita, Jatti Vasos, Luz da Lua, Óticas Diniz e muitas outras nos shoppings e nas ruas.

A lista reúne desde lojas com produtos do dia a dia até marcas sofisticadas, passando por materiais de construção, perfumaria, cosméticos e calçados.

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