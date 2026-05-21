Delator de escândalo sexual envolvendo vereadores é preso novamente em Campo Grande

Suspeito foi preso com outro homem em ocorrência de tráfico de drogas no Jardim Tarumã na Capital

Na última terça-feira (19), Fabiano Viana Otero, conhecido como “Dente” foi preso suspeito de armazenar 271,4 quilos de maconha em uma residência no Jardim Tarumã, em Campo Grande. O suspeito teve a prisão convertida em preventiva, durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21).

O suspeito já foi delator de um esquema de exploração sexual que envolveu vereadores em 2015. Ele era acusado de aliciar adolescentes para programas sexuais com parlamentares.

Fabiano foi condenado cumprir 11 anos e 11 meses de reclusão pelo crime

O caso

Segundo boletim de ocorrência, na terça-feira (19), o BPChoque (Batalhão de Choque) recebeu uma denúncia de outro suspeito continuava comercializando drogas na região da Coophavila. Esse suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e tinha mandado de prisão em aberto.

Quando as viaturas se aproximaram Fabiano tentou esconder um Peugeot 2008 atrás de um caminhão, mas acabou sendo abordado pelos militares em seguida. Ele confessou o crime e que sabia da existência da droga dentro do imóvel e também autorizou a entrada da equipe policial no local.

Na sala, foram encontrarados os fardos de maconha empilhados e uma balança digital. No total, foram 271,4 quilos de droga apreendidos. Os dois suspeitos foram utuados por tráfico de drogas e encaminhados para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado pelos policiais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.