Funtrab oferece vaga de assistente de estúdio para PCD em Campo Grande

Empresa não exige experiência anterior, ampliando as oportunidades para pessoas com deficiência que buscam o primeiro emprego

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com oferta de emprego exclusiva para PCDs (Pessoas com Deficiência), com vaga para assistente de estúdio em Campo Grande.

A vaga de assistente de estúdio (gravação de áudio) em emissora de TV oferece salário de R$ 1.621,00, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-alimentação no valor de R$ 277,80 e convênio Qualisalva.

A empresa não exige experiência profissional anterior, o que aumenta as chances para quem busca a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

O candidato que deseja participar do processo seletivo deve ter ensino médio completo e apresentar os documentos RG, CPF, Carteira de Trabalho e laudo médico atualizado no momento do cadastro.

Os interessados podem procurar a Funtrab para realizar o cadastro na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), de segunda a terça, das 07h30 às 16h30.

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