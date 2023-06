Comer arroz com ovo custa, no mínimo, R$ 26,78

Preço mínimo dos dois produtos é de R$ 17,99 e R$ 8,79, respectivamente

Comprar pacote de arroz, de 5 quilos, e uma dúzia de ovos custa R$ 26,78 ao consumidor. Os dados foram obtidos na pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado. O preço mínimo do arroz é de R$ 17,99 e o máximo de R$ 21,99 (27,29%). O ovo varia de R$ 8,79 a R$ 11,90 (35,38%). O feijão, de 1 kg, custa R$ 5,99, no Atacadão e R$ 8,49, no Nunes, uma diferença de 41,74%. O custo médio é de R$ 7,06. O óleo varia de R$ 5,29 a R$ 5,79 (1,89%), com valor médio de R$ 5,42.

O café, de 500 gramas, custa entre R$ 15,89 e R$ 18,35 (15,47%). O preço médio calculado é de R$ 17,35. O leite integral, de 1 litro, da marca Italac, foi encontrado, nas prateleiras do Atacadão, pelo valor de R$ 4,79 e no Nunes por R$ 5,89. Entre os seis locais pesquisados, a diferença de preço identificada foi 22,96%.

O quilo do tomate é vendido por R$ 4,99, no supermercado Nunes e por R$ 9,19, no Pires, obtendo variação de 84,17%. O valor médio que o consumidor precisa desembolsar para comprar a fruta é de R$ 6,81. Higiene e limpeza. O sabão em pó, de 1,6 kg, teve variação de 41,44% e valor médio de R$ 22,77. No Pires, custa R$ 17,95 e no Comper, R$ 25,39.

A unidade do sabonete da marca Lux variou 65,27%, sendo vendido entre R$ 2,69 e R$ 3,95. O preço médio é de R$ 3,16.

]Observações:

1 – O arroz Tio Lautério foi substituído pelo Guacira, no Comper | 2 – O feijão Bem-Te-Vi foi substituído pelo Vó Tete, no Pires, pelo Mamãe, no Nunes e pelo Femila, no Atacadão | 3 – O sal Cisne foi substituído pelo Lebre, no Assaí e pelo Guacira, no Fort | 4 – O pão de forma Saborzitos foi substituído pelo Pullman, no Assaí | 5 – O sabão em pó Omo foi substituído = pelo Tixan, no Pires e Assaí | 6 – A esponja de aço Bombril foi substituída pelo Assolan, no Assaí e no Nunes | 7 – O coxão mole foi substituído pela capa de coxão mole, no Atacadão.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.