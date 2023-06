Nova temporada do Grupo Casa!

Espetáculo ‘Dom Casmurro’ será apresentado hoje, às 20h e será gravado em formato de podcast

Um dos maiores romances mundiais realistas, “Dom Casmurro”, escrito por Machado de Assis, será apresentado pelo Grupo Casa hoje (24), às 20h, que está iniciando uma nova temporada. O espetáculo narra a vida de Bentinho, um sujeito que se apaixona pela bela Capitu, sua amiga de infância “com olhos de cigana oblíqua e dissimulada”. A peça traz muitos questionamentos, como o machismo, o racismo e todas as consequências que isso tudo acarreta. Adaptado e dirigido por Ligia Prieto, “Dom Casmurro” conta com seis atores no elenco e outros dois no setor técnico, que gravarão um podcast do espetáculo a ser apresentado hoje (24). A nova temporada visa melhorar o espaço do grupo e toda a arrecadação será destinada a comprar uma arquibancada, no valor de R$ 5.000.

De casa nova há três meses, o grupo já está com o espaço lotado para a apresentação de hoje (24), que, segundo a diretora Ligia Prieto, é um afeto. “Já estamos com a casa lotada, a casa tem um espaço pequeno dentro da sala de ensaio, então comporta ali 40-50 pessoas bem acomodadas. E o espetáculo é um afeto, né?! ‘Dom Casmurro’ é um espetáculo que traz muitos questionamentos, entre eles: raciais, questões de gênero e de comportamentos. É uma obra da qual conseguimos tirar muitas coisas de dentro dela, muitos pensamentos e, inclusive, nessa quinta-feira (22), foi aniversário de 184 anos do Machado de Assis. A gente fica pensando um pouco nisso, como uma obra, com tanto tempo de vida, pode trazer tantas coisas ainda? Tantos pensamentos… e pode ser tão atual para nós.”

A adaptação do romance “Dom Casmurro” é uma necessidade de continuar se questionando o motivo de ainda estar preso às mesmas questões vivenciadas no cotidiano. A novidade desta peça, que será apresentada hoje (24), às 20h, é que os atores gravarão um podcast do espetáculo. “Os atores estão vindo para fazermos esse podcast e aproveitar e compartilhar com a cidade esse processo, que tem sido tão bonito desde o início, pois a peça começou na pandemia. Esse espetáculo já ganhou prêmio como ‘melhor espetáculo’emum festival, em São Paulo e hoje está nesse processo de continuarmos encontrando os pontos altos do texto e espetáculo com muita música, poesia, que é muito carinhoso e também muito profundo e reflexivo”, explica a diretora.

Escrita em 1899 por Machado de Assis, “Dom Casmurro” é uma obra que discorre a vida de Bentinho, um sujeito que se apaixona pela bela Capitu, sua amiga de infância “com olhos de cigana oblíqua e dissimulada”. Uma obra literária que já percorreu o tempo, mas ainda nos remete a uma atualidade tão realista quanto sua própria escrita. Levar esse romance para a cena reativa uma obra importante na história literária do Brasil e retoma discussões que ainda são vivenciadas no cotidiano, como o machismo, o racismo e todas as consequências que isso tudo acarreta.

“Dom Casmurro” é uma história recheada de sensações, com um diálogo completamente aberto e direto com o leitor. Assim segue a adaptação para a cena. Com um diálogo aberto e direto do elenco, com os caminhos dos personagens e com a plateia.

O Grupo Casa é uma Cia. de pesquisa cênica, com suas bases no teatro, na palhaçaria, poesia, cinema e na literatura.Atua desde 2014 em Campo Grande e conta com mais de 40 espetáculos, mais de mil alunos, mais de 20 festivais de teatro, com mostras de teatro para a infância e educação, seminários, encontros de pesquisas, trocas com artistas de outros Estados, entre outras formas de ocupar a cidade, voltadas para a formação de plateia e de crescimento artístico.

Sobre a temporada, Ligia destaca que é um novo caminho do Grupo Casa, que atualmente conta com equipe de professores e projetistas, além de trabalhar com edição de livros e produção de audiovisual. “Eu acredito que esse novo caminho do Casa é um caminho de muito trabalho, ação e de muito movimento, mas cada vez mais voltado para pesquisa e desenvolvimento enquanto coletivo, para o desenvolvimento das cenas, para o individual de cada artista que está ali e o processo acaba sendo coletivo. Sabemos que cada um ocupando suas funções específicas vai também desenvolver, nesse lugar de produção, técnica e de todos os caminhos que a gente acaba ali circulando.”

SERVIÇO: O espetáculo “Dom Casmurro” será apresentado às 20h, na sede do Grupo Casa, localizado na rua Visconde de Taunay, 306. O valor do ingresso é R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Para assistir ao espetáculo, é necessário reservar ingressos pelo número (67) 99618-2852 o quanto antes, pois o espaço é limitado. Mais informações pelo Instragram: @teatrogrupocasa.

