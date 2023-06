Homem desaparece após cair de embarcação no Rio Paraguai

Um homem de 43 anos, despareceu na madrugada de hoje (24), após cair de uma embarcação no Rio Paraguai, próximo ao município de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Equipes da Marinha do Brasil foram acionados e estão realizando buscas na localização da vítima.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, os tripulantes da embarcação não pereceram o momento em que o homem caiu no rio e nem sabe informar o local exato. Testemunhas deram falta do tripulante por volta de 1h, quando a embarcação se encontrava na região do Tagiloma, distante 30 minutos de barco, saindo do porto de Corumbá.

O caos foi registrado na delegacia do município e o caso informado a Capitania dos Portos.

Neste exato momento equipes da Marinha do Brasil, estão realizando buscas na superfície do rio.

