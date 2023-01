Combustível apresenta diferença de 39,31% nos preços em 3 pontos da Capital

O Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul, ampliou os levantamentos de preços realizados em postos de combustíveis de Campo Grande. A superintendência visitou 87 locais em três rotas diferentes: centro, saída para São Paulo e saída para Sidrolândia.

A pesquisa, feita no período de 11 a 13 de janeiro, encontrou uma diferença de 39,31% nos preços, na gasolina comum com pagamento por cartão de crédito, na rota de saída para Sidrolândia, onde a ação ocorreu em 32 postos de serviços. Lembrando que a pesquisa abordou os preços de gasolina e etanol, diesel S 500 e S 10, tanto comuns como aditivados.

Na área central, onde as visitas ocorreram em 28 postos, o índice de variação de preços encontrado foi de 19,57 % para pagamento com cartão de crédito. Na região em questão a gasolina aditivada registrou o maior valor de venda (R$ 5,62) por litro no Posto Santa Rita de Cassia ( avenida Calógeras 593) e o menor preço, (R$ 4,70), no Posto Pegoraro ( rua João Rosa Pires 353).

O Diesel S 500 teve a menor variação de 0,16% para pagamento no crédito. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,40 no Posto Piraputanga ( avenida das Bandeiras 706) e menor (R$ 6,39) no Posto Alloy (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 630). A pesquisa completa pode ser conferida aqui.

Saída para São Paulo

Na ação realizada na rota de saída para São Paulo a pesquisa foi realizada em 27 postos de combustíveis, nos dias 11 e 12 de janeiro, abordando os mesmos tipos de combustíveis, a maior variação (31,23%) foi encontrada no preço do etanol para pagamento em dinheiro ou pelo cartão de débito. O produto em questão esta à venda por R$ 4,79 o litro no posto São Cristóvão III ( rua Spipe Calarge 1 658 – Vila Carlota) e por R$ 3,65 no posto Petrorádio ( rua Spipe Calarge 1 441 – Portinho Pache).

O Diesel S 10 teve a menor variação de (1,56%) com pagamento no dinheiro. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,49 no Posto katia locatelli (avenida Costa e Silva 967 – Vila Progresso). São Cristóvão III e Posto Sem Limites ( avenida Costa e Silva, 930) e o menor valor (R$ 6,39) no Posto Cidade Morena (avenida Eduardo Elias Zahran 1 727). A pesquisa completa pode ser conferida aqui.

Saída para Sidrolândia

Na saída para Sidrolândia foram verificados preços em 32 postos, nos dias 12 e 13 do mês em curso, onde foram coletados preços dos mesmos produtos relacionados nas rotas anteriores centro e saída para São Paulo). Esta foi a região com maior diferença (39,31%) detectada no preço da gasolina comum, para pagamento pelo cartão de crédito. O valor mais alto (R$ 5,28) foi registrado no posto São Miguel Arcanjo (avenida Marechal Deodoro, 4730 – Jardim Tijuca). O menor valor encontrado, por litro, foi de R3,79, no Posto Aimoré – Guaicurus ( avenida Guaicurus, 8136 – Vila Aimoré).

Nessa região, o diesel S 500 Aditivado teve a menor variação (1,56% ) para pagamento no dinheiro e débito). O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,49 no Posto Trokar ( avenida Marechal Deodoro, 620) e o menor de R$ 6,39 no Posto Vitória (avenida Bandeirantes, 2 576 – vila Bandeirantes). A pesquisa completa pode ser conferida aqui.