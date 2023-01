Motociclista morre após colidir em caminhão durante cruzamento

Franciele de Oliveira Arrais, de 28 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra um caminhão, no centro de Sidrolândia, município localizado a 64 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, Franciele pilotava uma motocicleta Honda, pela Avenida Dorvalino dos Santos, após sair do trabalho. Foi quando, por volta das 6h30, no cruzamento com a rua Campo Grande, ela colidiu com um caminhão que cruzava a avenida central da cidade.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Elmíria Silvério Barbosa. Entretanto, devido a gravidade das fraturas múltiplas, Franciele não resistiu e veio a óbito.

A dinâmica do acidente ainda não foi totalmente esclarecida e segue sob investigação policial. O caso foi registrado na 1° DP de Sidrolândia como morte a esclarecer.

Com informações do jornal Região News

