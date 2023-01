Vasco enfrenta River Plate pela Flórida Cup; confira provável escalação

O Vasco entra em campo nesta terça-feira, às 20h45, contra o River Plate, da Argentina, para fazer o primeiro jogo sob o comando de Maurício Barbieri. Este será o primeiro teste de um clube mudado devido ao forte investimento para esta temporada.

Muito jogadores farão a estreia com a camisa do Vasco. Dos nove reforços contratados, sete viajaram e cinco devem começar entre os onze iniciais. São eles: Lucas Piton, Léo, Puma Rodríguez, Luca Orellano e Pedro Raul.

De acordo com o site “O Gol’, as equipes já se enfrentaram nove vezes em partidas oficiais, sendo três vitórias do Vasco contra duas do clube argentino. A última vez que se enfrentaram oficialmente foi em 2000, pela Copa Mercosul, onde o Cruzmaltino venceu por 1 a 0.

Diferente de outros anos, o time carioca promete dar trabalho aos rivais e os comandados de Martín Demichelis estão cientes da pedreira que irão encarar.

Apesar da empolgação vascaína por conta da mudança nos bastidores e contratações milionárias, o River Plate se apega aos resultados conquistados em sua pré-temporada.

Sob o comando de Demichelis, o time do Monumental de Núñez disputou três amistosos. No primeiro, empate sem gols com o La Calera e derrota nos pênaltis. Na sequência, vitórias contra o Monterrey (1 a 0) e Millonarios (2 a 0).

Prováveis escalações

Vasco

Alexander (Ivan); Pumita Rodriguez, Anderson Conceição, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê; Orellano, Gabriel Pec e Pedro Raul.

River Plate

Armani; Herrera, Maidana, Martínez, Casco; Pérez, Fernández, Paradela, Barco; Solari e Borja.

Depois do River, ainda nos Estados Unidos, o Vasco encara o Inter Miami no próximo (21). O time principal do Gigante da Colina só deve começar a jogar o Campeonato Carioca, a partir da rodada: o adversário será a Portuguesa no dia 26 deste mês.

