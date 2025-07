Combustíveis têm variação discreta nos preços na Capital, aponta Procon-MS

Levantamento em 23 postos mostra queda na gasolina e etanol, mas diesel e GNV ficaram mais caros em julho

Encher o tanque em Campo Grande ficou praticamente no mesmo patamar entre junho e julho, segundo levantamento mais recente do Procon-MS. A pesquisa, feita em 23 postos espalhados pela cidade, revelou que os valores dos combustíveis oscilaram pouco nas últimas semanas, com reduções discretas em gasolina e etanol, e aumentos modestos no diesel e no GNV.

A gasolina comum, por exemplo, ficou um centavo mais barata: passou de R$ 5,82 para R$ 5,81 no pagamento à vista. No crédito, o preço caiu de R$ 5,98 para R$ 5,97. O etanol seguiu a mesma tendência de leve recuo, com queda de R$ 0,01 no pagamento em dinheiro ou débito, e de R$ 0,04 para quem usa cartão.

Já o diesel foi na direção oposta. O tipo S500 ficou R$ 0,06 mais caro no pagamento à vista e R$ 0,06 no crédito, com média chegando a R$ 6,00. O diesel S10 aditivado teve aumento semelhante, acumulando alta de cinco centavos por litro em relação ao mês anterior.

Entre todos os combustíveis analisados, o Gás Natural Veicular (GNV) foi o que mais encareceu proporcionalmente, ainda que em centavos: de R$ 4,60 para R$ 4,63, uma variação de 0,65%, válida para todas as formas de pagamento.

A pesquisa também apontou que os postos da região do Imbirussu praticaram os maiores preços médios em julho. Diante do cenário, o Procon-MS reforça a importância de comparar valores entre os estabelecimentos e priorizar o pagamento à vista sempre que possível, como estratégia para aliviar o peso no bolso.

Os dados detalhados do levantamento estão disponíveis no site do Procon.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

