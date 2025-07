Com mais de 100 leitos, hospital de plano de saúde será construído na região central

Um novo hospital com 112 leitos será construído no Centro de Campo Grande (MS) pela operadora de plano de saúde Hap Vida. O investimento previsto é de R$ 112 milhões e a unidade deve atender tanto o público adulto quanto infantil.

O hospital será de alta complexidade e contará com parque diagnóstico completo, com exames como ressonância magnética, tomografia, raio-X e eletrocardiograma. O prédio será na Rua Barão do Rio Branco, e deve gerar 456 postos de trabalho diretos. O cronograma de execução da obra ainda não foi divulgado.

A iniciativa faz parte de um plano de expansão nacional da empresa, que prevê a aplicação de R$ 2 bilhões até o final de 2026 em diferentes regiões do país. Este será o primeiro hospital da rede no estado de Mato Grosso do Sul, que já conta com clínicas, pronto atendimentos e unidades de diagnóstico por imagem em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e outras cidades.

Por Taynara Menezes

