Idoso de 82 anos é morto a facada em Naviraí; autor está foragido

Crime foi cometido em plena luz do dia; suspeito pulou o muro e fugiu antes da chegada da polícia



O fim de tarde de sexta-feira (11) foi marcado por violência em um bairro residencial de Naviraí, onde um idoso de 82 anos foi encontrado morto com um golpe de faca. A vítima, Aristides Lavaria, morava na Rua Mathias de Albuquerque, mesma via onde o suspeito vivia e de onde fugiu logo após o crime.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, mas quando os socorristas chegaram ao endereço, o homem já não apresentava sinais vitais. Nenhuma testemunha viu o momento do ataque, mas vizinhos apontaram a residência do possível autor, localizada quase em frente à casa da vítima.

Quando a Polícia Militar entrou no imóvel, o suspeito já havia escapado pelos fundos, pulando o muro e desaparecendo na vizinhança. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica, que coletaram os primeiros elementos para a investigação.

Segundo informações do Tá na Mídia Naviraí, o caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, que agora tenta localizar o responsável pelo assassinato. Até o momento, o autor segue foragido.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram