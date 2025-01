Combustíveis: região Central tem o preço mais atrativo da Capital

Em bairros mais afastados o litro da gasolina chega custa R$ 6,09; aumento de quase 10% para os motoristas

Atraindo consumidores de todas as regiões de Campo Grande, postos de combustíveis da área central da cidade se destacam por oferecer valores mais em conta para os motoristas. Ao se deslocar do Jardim Parati, o motorista Donizete da Silva explicou para a reportagem do jornal O Estado, que os valores dos postos do centro já ajudam a ter uma economia no orçamento, onde ele paga em torno de R$ 5,59 no litro da gasolina.

Por ser um produto do dia-a-dia, cada desconto vale a pena. “A parada para abastecer no centro é estratégia, como moro longe, aproveito sempre que venho buscar minha esposa no trabalho e já abasteço, porque onde eu moro o litro está muito caro e não compensa. É uma economia pouca, mas como no meu caso que abasteço toda semana faz diferença”, destaca o motorista.

Na avenida Gury Marques, perto da Saída para São Paulo, o litro da gasolina é repassada para o consumidor por R$ 6,09, enquanto o etanol custa R$ 3,99. Esses valores geram um aumento de 8,94%, se comparado aos preços da área central. Para o diretor-presidente do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS), Edson Lazaroto, essa variação de preço nas bombas é resultado da competitividade acirrada entre as 145 unidades de revenda dos combustíveis que atuam na cidade.

Em uma revendedora da Alloy, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, a aposta foi oferecer aos clientes descontos que são gerados à medida que eles abastecem em uma das lojas da rede. Essa estratégia garante um diferencial no fluxo das vendas e alivia o bolso dos motoristas. É o caso do técnico em instalação de câmeras, Edson Artigas, que já usa o aplicativo há muito tempo. “No meu trabalho, são três veículos para abastecer diariamente, então esses descontos no aplicativo me ajudam muito na hora de economizar. Esses descontos eu tenho em apenas em dois postos da cidade, e os ambos ficam aqui no centro, por isso vale a pena me deslocar”, comenta,

Conforme Lazaroto, como o mercado é bastante diversificado, existem postos bandeirados, como VIBRA, SHELL, IPIRANGA , TAURUS e outros postos denominados bandeira branca que podem comprar de outras distribuidoras e portanto não mantém contrato de exclusividade com nenhuma marca. Movimento de mercado que garante atrair o cliente aquele estabelecimento que oferecer preços mais vantajosos para os motoristas.

Preços

Em uma visita em 14 postos de combustíveis da Capital, a reportagem encontrou valores da gasolina que oscilam de R$ 5,59 à R$ 6,09. Já o etanol o menor valor encontrado foi de R$ 3,67, podendo chegar à R$ 3,99. Em um posto na Avenida Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho o litro da gasolina custa R$ 5,59 e o etanol R$ 3,72. Ainda no centro, na rua Maracaju com a Calógeras os valores de comércio são os mesmos.

Em outro ponto da cidade, na Avenida Tamandaré com a Av. Júlio de Castilho o motorista paga R$ 5,65 na gasolina e R$ 3,67 no litro do etanol. Em outro posto na rua Marechal Rondon, a gasolina saí a R$ 5,59 e o etanol R$ 3,67. Em outra região de Campo Grande, no Anhanduizinho o litro da gasolina custa R$ 5,75 e R$ 3,75 para o etanol. Na Avenida Manoel da Costa Lima os preços praticados foram: R$ 5,89 (gasolina) e R$ 3,89 (etanol).

Lazaroto ressalta ainda sobre a importância dos motoristas pesquisarem sempre que possível, antes de abastecer. “O consumidor que já está acostumado a fazer pesquisas como em qualquer outro segmento, procuram de alguma forma abastecer em sua própria região, pois as vezes mesmo com preços diferentes de uma região para outra, o tempo e o valor não compensam . Importante mais uma vez salientar que nossa Capital e Estado estão com o menor preço de combustíveis de todo o Brasil, a vários meses , conforme demonstra o site da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)”, finaliza o presidente.

Por Suzi Jarde