Segunda lista de designação de alunos na rede estadual é divulgada; matrículas devem ser feitas até dia 24

A SED (Secretaria Estadual de Educação) divulgou no último domingo (19), a segunda lista de designação com os nomes dos estudantes e as unidades escolares alocadas para o ano letivo de 2025. O período de matrícula para esses alunos começou nessa segunda-feira (20), e segue até sexta-feira (24). A efetivação das matrículas deve ser feita diretamente nas escolas.

Como matricular?

Os pais/responsáveis deverão apresentar os documentos necessários. Dentre eles, estão: requerimento de pré-matrícula; cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); cópia do RG para alunos maiores de 18 anos; certidão de nascimento; guia de transferência original.

Também é necessário portar: histórico escolar original; cópia da carteira de vacinação; cópia do comprovante de residência; cópia do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde); cópia do documento de identificação do pai/mãe ou responsável legal, para estudante menor de idade.

Também é possível efetivar a matrícula pela internet, por meio do Painel do Aluno, fazer upload dos documentos obrigatórios e assinar o requerimento de matrícula.

Volta às aulas

As aulas para os estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) começam no dia 17 de fevereiro, entretanto, o início do ano letivo de 2025 será no dia 7, com as ações de formação dos profissionais, no período conhecido como Jornada Formativa.

Para este ano, foram ofertadas 210 mil vagas em 348 unidades escolares em Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões. No ano letivo do ano passado, a rede foi responsável por atender cerca de 190 mil alunos.