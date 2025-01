Atenção, mulherada! Exame gratuito de mamografia e preventivo são oferecidos até sexta na UPA Moreninha

Atendimento é aberto para todas as mulheres que estão dentro da faixa etária prevista para cada especialidade

Mulheres de Campo Grande podem realizar, de forma gratuita, até a próxima sexta-feira (24), exames de mamografia e preventivo na unidade móvel do Hospital do Amor, que está localizada no estacionamento da UPA Moreninha, na Capital. A ação tem como objetivo facilitar o acesso ao diagnóstico precoce, essencial na prevenção e no tratamento eficiente contra os cânceres de mama e colo do útero.

A mamografia é recomendada para mulheres de 40 a 69 anos, sendo uma das principais ferramentas para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), afeta 61,05 a cada 100 mil mulheres. Se detectado nas fases iniciais, o câncer de mama tem alta taxa de cura.

Já o exame preventivo (Papanicolau) é destinado às mulheres de 25 a 64 anos e pode detectar precocemente alterações no colo do útero, evitando o câncer.

A unidade móvel realizará exames durante todo o dia, com atendimento das 7h às 11h e das 13h às 15h30. O serviço é aberto para todas as mulheres dentro da faixa etária recomendada, não sendo necessário ser residente da área para realizar os exames.

Para a mamografia, são disponibilizadas cerca de 20 vagas diárias por período manhã/tarde, enquanto o exame preventivo pode atingir até 45 coletas por período, dependendo da demanda.

É essencial levar o CPF, RG e comprovante de endereço, para garantir o bom andamento do processo.

Parcerias e Continuidade

A ação faz parte de um esforço contínuo da Sesau em parceria com o Hospital do Amor, utilizando a Unidade Móvel para alcançar mulheres em diferentes regiões da cidade. No ano de 2024, a carreta passou por diversas Unidades de Saúde da Família, incluindo USFs Moreninhas, Vida Nova, Estrela do Sul, e muitas outras.

O objetivo é garantir que todas as mulheres que não conseguiram realizar os exames em janeiro, tenham uma segunda oportunidade, além de intensificar a busca ativa para identificar mulheres que necessitam desses exames preventivos.

A importância da Prevenção

A realização dos exames preventivos é fundamental para detectar precocemente o câncer de mama e de colo do útero, permitindo que tratamentos mais eficazes sejam realizados.

A Sesau tem se empenhado para garantir que as mulheres de Campo Grande tenham acesso facilitado a esses exames essenciais, promovendo saúde e qualidade de vida para a população feminina da cidade. A prevenção é o melhor caminho para garantir a saúde a longo prazo.