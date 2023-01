Circo dos Sonhos encanta crianças e adultos

Com a presença do ator Marcos Frota, espetáculo estreia em Campo Grande e emociona o público infantil e os adultos

A lona foi levantada no estacionamento do Shopping Campo Grande, e o picadeiro do Circo dos Sonhos, do ator Marcos Frota, estreou na Capital na última sexta-feira (6), com “Alakazan – A Fábrica Mágica”, um espetáculo cheio de magia, luzes, cores e muita gargalhada garantida, para crianças, jovens e adultos – com ênfase nos adultos encantados.

A noite começa com o ator Marcos Frota, sentado no meio da plateia, conversando com alguns dos espectadores, recepcionando o público e agradecendo à família Jardim, que é a proprietária do circo, por toda a parceria e por proporcionarem, tanto a ele quanto aos presentes, a possibilidade de levar a magia do circo aos quatro cantos do Brasil.

Em seguida, o espetáculo começa e entram em cena a pequena Ly, acompanhada de Alan e Kazani e, a partir de então, tudo acontece: a magia toma conta do picadeiro no momento em que Ly desaparece bem diante dos olhos do público e, em seu lugar, aparece outra personagem da trama circense-teatral: nesse momento, entre as centenas de pessoas – desde crianças pequenas, adolescentes, jovens e adultos –, a curiosidade dá lugar a um encanto que é difícil de descrever, não apenas como jornalista, mas como alguém que também estava ali naquele momento e que nunca tinha sido tão adepta a frequentar circos.

Sim, assim como todos os outros presentes, fui tomada por uma emoção intensa – pueril, até – que me remeteu à infância, e me trouxe um afago ao coração, por poder “testemunhar” toda aquela atmosfera de fantasia, com trapezistas, malabaristas, equilibristas, ilusionistas, escapistas e, inclusive, palhaços-músicos (ou seriam músicos- -palhaços?). Logo de início, era possível saber que a noite prometia e que muita gente voltaria para casa de alma leve, depois de muitas gargalhadas. E assim foi!

Público

Para a jornalista Izabela Cavalcanti, a experiência foi ótima, não apenas pelo espetáculo em si, mas também pela estrutura. “Foi bem diferente de outros circos que já fui. Uma ótima estrutura, boas apresentações, iluminação, de um circo de verdade. Adorei ter ido, minha filha também amou”, conta.

Izabela ainda comenta que a pequena ficou super encantada com tudo o que viu. “Ela ficou encantadíssima com as encenações, com os palhaços, com as apresentações com o fogo, malabarismo, contorcionismo. Eu amo vê-la feliz com esses pequenos detalhes. Foi muito animado e encantador”, pontua a mãe coruja.

Cabe comentar, aqui, que em dado momento Marcos Frota brincou com a pequena Lívia, filha de Izabela, perguntando a ela se era solteira, viúva, enrolada, etc., e a resposta provocou gargalhadas estrondosas do público: “Viúva”, respondeu a menina.

A jornalista Rafaela Alves, que foi ao circo no domingo, afirma gostar de circo, por causa do que acontece debaixo da lona e, também, por tudo o que ele representa. “O circo carrega uma história, isso em diversos aspectos, mas principalmente por ter todo um laço familiar por trás dos espetáculos. São famílias que vivem rodando o país e o mundo para mostrar sua arte. O próprio Marcos Frota, mesmo, não é um artista de circo, mas nasceu em uma família circense”, comenta.

Como adulta, Rafaela tem seu lugar de fala e relata suas impressões sobre o espetáculo a que assistiu ao lado da irmã. “A impressão que tenho é de que, diante tantas tecnologias, o espetáculo [diga-se de passagem que é lindo] impressiona muito mais os adultos do que as crianças. Não quero dizer que elas não gostem ou não fiquem fascinadas em algum momento ou outro, mas a entrega de quem já foi criança e assistiu a outros espetáculos é mágica”, conclui.

Sonhando de olhos abertos

Mais do que trazer um circo de sonhos ou uma fábrica mágica, o espetáculo em questão é um gatilho de muitas lembranças e memórias afetivas, trazendo à tona as mais antigas recordações e fazendo com que ali, por aqueles minutos, todos nós, já crescidos, voltássemos a ser um pouquinho criança.

O Circo dos Sonhos remexe no baú das emoções mais remotas, dos primeiros sorrisos trazidos ao rosto por causa do encanto provocado pelos gracejos do palhaço, pela adrenalina por pensar que a trapezista vai cair, ou pelo medo de a contorcionista se quebrar toda.

Aos adultos, traz a emoção, ao ponto de fazer brotar lágrimas nos olhos diante de tanto encanto em meio a cores, brilho e ao som de tantas gargalhadas, com destaque para aquelas gargalhadas – que todos adoramos – de bebês, sabe? Pois é… Até isso foi possível ouvir em meio à sinfonia risonha.

Já nas crianças, faz nascer o interesse por toda a magia que se abriga debaixo da lona, faz vibrar a alma, bater forte o coração e acende aquele brilho nos olhos, de quem, mesmo acordado, aprende, no Circo dos Sonhos, a sonhar.

Sobre o Circo dos Sonhos

O circo é uma criação da família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição e, atualmente, possui três circos que viajam pelo Brasil (existem também a Unidade Lilás e a Unidade Vermelha). Nos circos da companhia trabalham centenas de pessoas, entre elenco, produtores, carpinteiros, serralheiros e muitos outros profissionais envolvidos na produção de três espetáculos de sucesso.

Desde 2004 o Circo dos Sonhos já recebeu 2,8 milhões de expectadores, e credita o sucesso de público e crítica ao alicerce de mais de 30 anos de experiência e tradição no segmento circense, que despertou a atenção de licenciados para a produção de espetáculos.

A parceria com Marcos Frota, considerado o embaixador do Circo Brasileiro, começou em 2014, e a Unidade Lilás se transformou em um espetáculo com banda ao vivo, que encanta todo o Estado do Rio de Janeiro, ao passo que a unidade vermelha está em uma parceria com a TVTEM, com espetáculos por toda a sua região.

Serviço:

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou ainda pelo site www.circodossonhos.com.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.