Com saldo de 6.157 empregos, MS tem melhor desempenho no Caged em 12 meses

Mato Grosso do Sul teve um saldo positivo na geração de empregos formais de 6.157 vagas no mês de fevereiro. Esse é o melhor desempenho do Estado desde fevereiro de 2025, quando foram criados 8.280 novas vagas. Com esse resultado, o saldo do período subiu para 10.369 e o estoque de empregos formais em Mato Grosso do Sul chega a 700.176, número recorde.

Dois setores foram responsáveis pelo excelente desempenho do Estado na geração de empregos, embora nenhum tenha apresentado saldo negativo. Os Serviços empregaram mais 2.466 trabalhadores, enquanto a Construção teve acréscimo de 1.752. Em terceiro vem a Agropecuária (948), seguida da Indústria (871) e por fim, o Comércio (120).

Os homens formam o maior universo das contratações de fevereiro: 4.063, enquanto as mulheres foram 2.094. Com relação à escolaridade, o grupo mais numeroso (3.088) concluiu o Ensino Médio. Em segundo lugar estão os trabalhadores que disseram ter o Ensino Fundamental Incompleto, já 766 não concluíram o Ensino Médio, 574 têm o Fundamental Completo, 518 concluíram o Ensino Superior, 75 estão cursando uma faculdade e apenas 53 se declararam analfabetos.

No recorte por idade, o grupo mais numeroso (1.963) está na faixa etária entre 18 a 24 anos, seguidos do grupo entre 30 a 39 anos (1.095), depois vem o grupo entre 40 a 49 anos (1.087), enquanto 745 tinham até 17 anos e 638 estavam na faixa entre 50 a 64 anos. No grupo acima (65 anos ou mais) houve redução de 14 vagas no mês de fevereiro.

Na distribuição regional, a Capital do Estado, Campo Grande, teve o maior saldo das novas contratações em fevereiro com acréscimo de 1.269 trabalhadores, seguido de Inocência, onde está sendo instalada a megaindústria de produção de celulose da Arauco do Brasil, que registrou saldo de 1.028 vagas. Em terceiro aparece Dourados (677), depois Três Lagoas (372) e fechando o ranking dos cinco maiores empregadores do mês, Rio Brilhante com mais 222 trabalhadores.

O bom desempenho de fevereiro colocou Mato Grosso do Sul na 10ª colocação nacional entre os maiores saldos de empregos formais. São Paulo foi o primeiro com 95.896 novas vagas. Em nível nacional foram gerados 255.321 novos empregos no mês de fevereiro.