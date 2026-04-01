Vai comer peixe? Vigilância orienta população sobre cuidados no consumo de pescados

Com a chegada da Semana Santa, período tradicional de maior consumo de pescados, a Vigilância Sanitária de Campo Grande reforça a importância de atenção redobrada quanto à segurança dos alimentos. O aumento da demanda exige responsabilidade tanto dos estabelecimentos comerciais quanto dos consumidores, já que pequenos descuidos podem representar riscos significativos à saúde.

No momento da compra, é fundamental observar aspectos como a conservação do produto, a higiene do local de venda e as condições de armazenamento. Os pescados devem estar devidamente refrigerados ou congelados, apresentando aparência, odor e textura característicos. Também é essencial verificar a procedência e as informações de rotulagem, garantindo que o alimento esteja dentro do prazo de validade e adequado para o consumo.

Outro ponto de atenção é que nem sempre um alimento impróprio apresenta sinais visíveis de deterioração. Por isso, a orientação é que o consumidor vá além da aparência, adotando critérios técnicos e cuidados básicos que fazem toda a diferença na prevenção de doenças transmitidas por alimentos.

A escolha consciente é uma importante medida de proteção à saúde. Consumir alimentos seguros contribui para uma alimentação mais saudável e para a redução de riscos sanitários, especialmente em períodos de maior consumo como este.

A Vigilância Sanitária atua de forma contínua, monitorando e fiscalizando estabelecimentos ao longo de todo o ano, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos ofertados à população.

De acordo com a gerente da Vigilância Sanitária, Renata Sanches, a participação da população também é essencial nesse processo. “Em caso de irregularidades, o telefone para informações e denúncias pode ser feito pelo canal da Ouvidoria da Sesau 0800 314 9955 – Central gratuita”, destaca.